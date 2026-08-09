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Війна в Ірані виснажила американські запаси зброї, що посилює Росію та Китай

07:31 09.08.2026 Нд
1 хв
Попри заспокоюючі заяви Вашингтона, запаси зброї в США все значно скоротились
aimg Юлія Маловічко
Війна в Ірані виснажила американські запаси зброї, що посилює Росію та Китай Фото: ізраїльська компанія оборонних технологій Rafael (Getty Images)
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США зіштовхнулися із скороченням запасів багатьох важливих видів озброєння, що може вплинути на їхню готовність до потенційного конфлікту з Росією або Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New YorkTimes.

За даними видання, російські та китайські військові уважно стежать за темпами, з якими США витрачають боєприпаси та інші озброєння у війні. У Вашингтоні побоюються, що Москва і Пекін можуть враховувати цю інформацію під час планування власних військових дій.

Ситуація стала особливо помітною на тлі масштабного використання американських озброєнь у нинішньому конфлікті з Іраном. Пентагон витратив значні обсяги ракет та засобів протиповітряної оборони, запаси яких складно швидко поповнити.

Однією з проблем є тривалий процес виробництва складних систем озброєнь. Навіть за умови збільшення фінансування оборонної промисловості відновлення запасів може зайняти значний час.

У США також стурбовані тим, що потенційний конфлікт із Китаєм вимагатиме значно більших обсягів озброєння, зокрема через масштаби можливих бойових дій у Тихоокеанському регіоні.

При цьому, як повідомлялось, американські посадовці наголошують, що Сполучені Штати зберігають необхідні військові можливості.

Водночас ситуація із запасами озброєння стала одним із факторів, які змушують Пентагон прискорювати виробництво та поповнення арсеналів.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Китай Іран
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