Війна в Ірані виснажила американські запаси зброї, що посилює Росію та Китай

США зіштовхнулися із скороченням запасів багатьох важливих видів озброєння, що може вплинути на їхню готовність до потенційного конфлікту з Росією або Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New YorkTimes .

За даними видання, російські та китайські військові уважно стежать за темпами, з якими США витрачають боєприпаси та інші озброєння у війні. У Вашингтоні побоюються, що Москва і Пекін можуть враховувати цю інформацію під час планування власних військових дій.

Ситуація стала особливо помітною на тлі масштабного використання американських озброєнь у нинішньому конфлікті з Іраном. Пентагон витратив значні обсяги ракет та засобів протиповітряної оборони, запаси яких складно швидко поповнити.

Однією з проблем є тривалий процес виробництва складних систем озброєнь. Навіть за умови збільшення фінансування оборонної промисловості відновлення запасів може зайняти значний час.

У США також стурбовані тим, що потенційний конфлікт із Китаєм вимагатиме значно більших обсягів озброєння, зокрема через масштаби можливих бойових дій у Тихоокеанському регіоні.