Китай давит на Иран, чтобы тот укротил наступление хуситов, - Reuters

Китай приватно по просьбе Саудовской Аравии обратился к иранским властям. Цель - договориться о "сдерживании" наступления боевиков-хуситов на побережье Красного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китай давит на Иран из-за хуситов

Пекин обратился к Тегерану, чтобы остановить йеменских хуситов. К этому Китай побудили представители Саудовской Аравии после военной операции поддерживаемой Ираном группировки на прошлой неделе. Об этом изданию сообщили три иранских источника.

По словам источников, хуситы настолько быстро продвинулись вдоль побережья Красного моря и возле Баб-эль-Мандебского пролива, что поставили экспорт саудовской нефти и судоходство под угрозу.

Пекин хочет, чтобы Иран использовал свое влияние на хуситов. Это нужно и для свободного прохождения китайских танкеров по энергетическим маршрутам Ближнего Востока.

Источники сообщили, что Тегеран ответил: стабильность и мир в регионе зависят от прекращения войны между США и Израилем против Ирана.

Китайские чиновники прямо не угрожали и не намекали на экономическое давление на Тегеран, если тот не воспользуется своим влиянием на хуситов, сообщили три иранских осведомителя.

Анонимные источники не предоставили подробности о том, как было доставлено сообщение. Одна из версий - возможность передать его во время визита в Китай 16 сентября министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

Публичные заявления Китая

Китай публично призвал к:

сдержанности,

диалогу,

восстановлению безопасного судоходства.

Однако его личное послание вышло за рамки публичных заявлений, сказали источники.

В ответ на запрос агентства Reuters о комментарии по этому поводу Министерство иностранных дел Китая заявило:

"Китай не желает, чтобы региональная напряженность распространялась на Йемен и Красное море. Эскалация региональной нестабильности не отвечает интересам ни одной из сторон".

Партнер Ирана

Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана уже более десяти лет и остается основным покупателем его нефти.

По данным аналитической компании Kpler, в 2025 году китайские закупки составили более 80% экспорта иранской нефти морским транспортом. Это в среднем около 1,4 миллиона баррелей в день.

"Пекин - одна из немногих столиц, которая все еще может давить на Иран, чтобы тот укротил хуситов", - сказал высокопоставленный западный дипломат в регионе.



По данным трех иранских источников, непонятно, предпримет ли Тегеран меры насчет обеспокоенности, высказанной Пекином.