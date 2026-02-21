Китай таємно випробував ядерну зброю нового покоління, - CNN

За даними джерел, знайомих з оцінками американської розвідки, інвестиції в ядерний арсенал наближають Китай до статусу "рівного" Росії та США. Причому вкладення можуть забезпечити технічні можливості, яких наразі не має жодна з двох домінуючих ядерних держав.

Згідно з джерелами, Китай у червні 2020 року таємно провів ядерне випробування на полігоні Лоп-Нур на північному заході країни, незважаючи на запроваджений із 1996 року мораторій на таку діяльність. Пекін планував провести ще кілька випробувань у майбутньому.

"Хоча інформація про випробування 2020 року була оприлюднена представниками Держдепартаменту США цього місяця, його мета раніше не розголошувалася", - зазначає CNN.

За словами джерел, докази, зібрані під час аналізу після інциденту в червні 2020 року, дали змогу офіційним особам США зробити висновок, що випробування було мотивоване прагненням Китаю до створення ядерної зброї наступного покоління.

"Це охоплює зусилля з розроблення додаткових систем озброєння, здатних доставляти кілька мініатюрних ядерних боєголовок з однієї ракети", - ідеться в публікації.

Крім цього, Китай, судячи з усього, розробляє тактичну ядерну зброю малої потужності. Тобто те, чого країна раніше ніколи не виробляла.

Джерела кажуть, що вона може бути застосована проти цілей, розташованих ближче до території КНР, зокрема в сценаріях, коли Пекін відреагує на потенційний захист Тайваню з боку США.

Що ще відомо

Раніше розвідслужби США публічно повідомляли про те, що Китай активно розширює свої ядерні об'єкти, а аналітики підозрювали, що КНР, можливо, розробляє нові технології.

Тепер чиновники США вважають, що є вагомі докази на підтримку цієї теорії, почасти, завдяки інформації, отриманій під час випробувань 2020 року

"У звіті Розвідувального управління Міноборони США за 2024 рік також зазначалося, що Китай прагне модернізувати свій ядерний арсенал, орієнтуючись на інтереси США", - додало CNN.

У відповідь на запитання про оцінки американської розвідки представник посольства Китаю у Вашингтоні сказав виданню, що США "викривили і очорнили" ядерну політику країни.

"Це політична маніпуляція, спрямована на досягнення ядерної гегемонії та ухилення від власних зобов'язань щодо ядерного роззброєння... Твердження США... абсолютно безпідставні", - заявив Лю Пен'юй.

Як відомо, Китай володіє ядерним арсеналом з 1964 року. Країна виробляє боєголовки швидше, ніж будь-яка інша країна у світі, хоча за розміром арсенал КНР значно поступається Росії та США, які, як і раніше, володіють левовою часткою світової ядерної зброї.