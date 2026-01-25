Заступник Сі Цзіньпіна зливав США дані про ядерну програму Китаю, - WSJ

В Китаї спалахнув гучний скандал у військовому керівництві. Йдеться про можливу передачу секретних даних щодо ядерної програми та масштабну корупцію у вищих ешелонах армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Злив ядерних секретів і корупція у військовій верхівці Китаю

Заступника голови Центральної військової ради КНР та одного з найближчих союзників Сі Цзіньпіна - генерала Чжан Юся - звинувачують у передачі США конфіденційної інформації про китайську програму створення ядерної зброї.

Окрім підозр у державній зраді, генерала також звинувачують у корупції та продажі посад, зокрема - можливому отриманні хабарів за просування по службі та торгівлі посадою міністра оборони.

Розслідування проти соратника Сі Цзіньпіна

Напередодні Міністерство оборони Китаю офіційно підтвердило початок розслідування щодо Чжан Юся та начальника Об’єднаного штабу ЦВС Лю Чженьлі.

Відомство не розкрило деталей справ, обмежившись формулюванням про "серйозні порушення дисципліни та закону" - стандартне формулювання, за яким у КНР зазвичай стоять корупційні злочини.

За даними WSJ, за кілька годин до публічного оголошення розслідувань відбувся закритий брифінг для вищого військового керівництва Китаю.

За словами джерел видання, пролунали найсерйозніші звинувачення на адресу Чжан Юся - зловживання владою, отримання великих сум грошей за кадрові рішення та передача Сполученим Штатам ключових технічних даних про ядерний арсенал КНР.

Чжан Юся вважався однією з найвпливовіших фігур у китайській армії та входив до найближчого оточення Сі Цзіньпіна.

Центральна військова рада, до якої він належить, контролює стратегічні напрями розвитку армії, зокрема дослідження, розробку та закупівлю сучасного озброєння.