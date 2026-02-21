Китай тайно испытал ядерное оружие нового поколения, - CNN

По данным источников, знакомых с оценками американской разведки, инвестиции в ядерный арсенал приближают Китай к статусу "равного" России и США. Причем вложения могут обеспечить технические возможности, которыми в настоящее время не обладает ни одна из двух доминирующих ядерных держав.

Согласно источникам, Китай в июне 2020 года тайно провел ядерное испытание на полигоне Лоп-Нур на северо-западе страны, несмотря на введенный с 1996 года мораторий на подобную деятельность. Пекин планировал провести еще несколько испытаний в будущем.

"Хотя информация об испытании 2020 года была обнародована представителями Госдепартамента США в этом месяце, его цель ранее не разглашалась", - отмечает CNN.

По словам источников, доказательства, собранные в ходе анализа после инцидента в июне 2020 года, позволили официальным лицам США сделать вывод, что испытания было мотивировано стремлением Китая к созданию ядерного оружия следующего поколения.

"Это включает в себя усилия по разработке дополнительных систем вооружения, способных доставлять несколько миниатюрных ядерный боеголовок из одной ракеты", - говорится в публикации.

Помимо этого, Китай, судя по всему, разрабатывает тактическое ядерное оружие малой мощности. То есть то, чего страна ранее никогда не производила.

Источники говорят, что оно может быть применено против целей, расположенных ближе к территории КНР, в том числе в сценариях, когда Пекин отреагирует на потенциальную защиту Тайваня со стороны США.

Что еще известно

Ранее разведслужбы США публично сообщали о том, что Китай активно расширяет свои ядерные объекты, а аналитики подозревали, что КНР, возможно, разрабатывает новые технологии.

Теперь чиновники США считают, что есть веские доказательства в поддержку этой теории, отчасти, благодаря информации, полученной в ходе испытаний 2020 года

"В отчете Разведывательного управления Минобороны США за 2024 год также отмечалось, что Китай стремится модернизировать свой ядерный арсенал, ориентируясь на интересы США", - добавило CNN.

В ответ на вопросы об оценках американкой разведки представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал изданию, что США "исказили и очернили" ядерную политику страны.

"Это политическая манипуляция, направленная на достижение ядерной гегемонии и уклонения от собственных обязательств по ядерному разоружению... Утверждения США... совершенно безосновательны", - заявил Лю Пэнъюй.

Как известно, Китай обладает ядерным арсеналом с 1964 года. Страна производит боеголовки быстрее, чем любая другая страна в мире, хотя по размером арсенал КНР значительно уступает России и США, которые по-прежнему владеют львиной долей мирового ядерного оружия.