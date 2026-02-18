Вибух як під час ядерної зброї: США розкрили нові деталі ймовірного випробування Китаю

На початку лютого США звинуватили Китай у тому, що Пекін у червні 2020 року провів ядерні випробування під землею. Тепер є нові дані, які говорять, що це справді могло бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Помічник держсекретаря США Крістофер Йео на заході в аналітичному центрі Hudson Institute заявив, що віддалена сейсмічна станція в Казахстані зафіксувала "вибух" магнітудою 2,75 бала. Він стався 22 червня 2020 року на полігоні Лоп-Нор на заході Китаю, розташованому за 720 км від місця події.

"Відтоді я вивчив додаткові дані. Практично немає підстав стверджувати, що це було що-небудь, крім вибуху, одиничного вибуху", - сказав Йео, додавши, що дані не відповідають вибухам на шахтах.

Також за його словами, вибухи абсолютно не відповідають землетрусу.

"Це... те, чого можна було б очікувати під час випробування ядерного вибухового пристрою", - додав помічник держсекретаря.

Водночас Організація з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, яка відповідає за виявлення ядерних вибухів, заявила, що наявних даних недостатньо, щоб з упевненістю підтвердити слова чиновника.

Як відомо, сейсмічна станція PS23 у Казахстані є частиною глобальної системи моніторингу, керованої Організацією з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДЗЯВ).

Виконавчий секретар організації Роберт Флойд сказав у своїй заяві, що станція PS23 зафіксувала "дві дуже невеликі сейсмічні події" з інтервалом у 12 секунд 22 червня 2020 року.

За його словами, система моніторингу Організації зі всеосяжної заборони ядерних випробувань (ОВЗ) здатна виявляти "події", які відповідають ядерним випробувальним вибухам потужністю 551 тонна (500 метричних тонн) тротилу або більше.

"Ці дві події відбулися на набагато нижчому рівні. У результаті, спираючись тільки на ці дані, неможливо з упевненістю оцінити причину цих подій", - заявив Флойд.

Йео стверджує, що Китай намагався приховати випробування, використовуючи метод, відомий як "роз'єднання", за якого пристрій вибухає усередині великої підземної камери, щоб зменшити силу ударних хвиль, що поширюються навколишньою породою.

Reuters додало, що, як і Китай, США підписали, але не ратифікували угоду про заборону ядерних випробувань. Згідно з міжнародним правом, обидві країни зобов'язані дотримуватися цієї угоди.