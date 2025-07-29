Китай та США домовилися продовжити переговори щодо "тарифного перемирʼя"

Сполучені Штати Америки та Китай продовжать обговорення умов продовження "тарифного перемир'я", а остаточне рішення прийме президент США Дональд Трамп.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після переговорів з китайськими представниками у Стокгольмі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Бессент, який очолював делегацію США разом із торговим представником Джеймісоном Гріром, заявив, що в середу, 30 липня він проінформує Трампа з питань, що залишилися.
"Вони невеликі й в основному стосувалися китайської делегації", - сказав міністр фінансів США журналістам після двох днів зустрічей з офіційними особами Китаю на чолі з віцепрем'єром Хе Ліфеном.
Як зазначає видання, третій раунд торговельних переговорів між США та Китаєм менш ніж за три місяці завершився за два тижні до крайнього терміну 12 серпня для врегулювання розбіжностей під час 90-денного призупинення надзвичайно високих тарифів, які загрожували перериванням двосторонньої торгівлі.
"Додавання додаткових 90 днів - один із варіантів", - зазначив Бессент.
Китайський торговельний перемовник Лі Ченганг заявив журналістам, що розмови були відвертими та глибокими, і що тісне спілкування продовжиться.
Нагадаємо, 2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що наклав мита на товари з усіх країн світу.
Вже 9 квітня Трамп поставив паузу на митні тарифи для низки країн, окрім Китаю. Президент США заявив, що за 90 днів країни повинні укласти з США торгові угоди.
Пізніше США та Китай повідомили, що домовилися про 90-денне торгівельне перемир'я.
Окрім того, 28 липня стало відомо, що адміністрація Трампа фактично призупинила нові обмеження на експорт технологій до Китаю для того, щоб не ускладнювати торговельні переговори з Пекіном.
Також ЗМІ повідомляли, що США та Китай можуть продовжити так зване "тарифне перемир'я" під час переговорів у Стокгольмі, які розпочалися 28 липня. Ймовірний термін продовження складе не менше 90 днів.
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