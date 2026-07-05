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Китай та Росія проведуть спільні військово-морські навчання

10:39 05.07.2026 Нд
2 хв
Країни також патрулюватимуть Тихий океан
aimg Тетяна Степанова
Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

У липні Китай і Росія проведуть спільні військово-морські навчання "Морська взаємодія-2026" у Жовтому морі. Після завершення маневрів військові кораблі двох країн вирушать у спільне патрулювання Тихого океану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу Міністерства оборони Китаю.

У відомстві зазначили, що навчання пройдуть в акваторії та повітряному просторі поблизу міста Циндао.

Після завершення тренувань військові сили обох країн здійснюватимуть спільне морське патрулювання в Тихому океані.

Зазначається, що навчання "Морська взаємодія-2026" є частиною щорічного плану співробітництва між збройними силами двох країн.

У китайському Міноборони заявили, що заходи спрямовані на "реагування на виклики у сфері безпеки та сприяння підтриманню регіонального миру і стабільності".

Водночас у відомстві не надали інформації щодо точних термінів проведення навчань, а також кількості залучених військових сил і техніки.

Навчання Росії та Китаю

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія та Китай таємно провели спільні навчання, пов'язані з війною в Україні. У них "засвітилися" генерали з обох сторін.

Цієї весни Reuters дізналося, що Китай наприкінці 2025 року таємно підготував близько 200 російських окупантів на своїй території. Деякі з них після цього повернулися воювати проти України. Згодом це підтвердили ЄС і НАТО.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявив, що ніякої таємної підготовки російських військовослужбовців у Китаї не було.

МЗС Китаю спростувало інформацію про таємну підготовку військових РФ на своїй території. Китай називає це спробою перекласти провину за війну в Україні.

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