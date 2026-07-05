Китай та Росія проведуть спільні військово-морські навчання

Навчання Росії та Китаю

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія та Китай таємно провели спільні навчання, пов'язані з війною в Україні. У них "засвітилися" генерали з обох сторін.

Цієї весни Reuters дізналося, що Китай наприкінці 2025 року таємно підготував близько 200 російських окупантів на своїй території. Деякі з них після цього повернулися воювати проти України. Згодом це підтвердили ЄС і НАТО.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявив, що ніякої таємної підготовки російських військовослужбовців у Китаї не було.

МЗС Китаю спростувало інформацію про таємну підготовку військових РФ на своїй території. Китай називає це спробою перекласти провину за війну в Україні.