Росія та Китай проводили таємні військові навчання, є докази - Reuters

Росія та Китай таємно провели спільні навчання, пов'язані з війною в Україні. У них “засвітилися” генерали з обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Таємні навчання у Китаї за участі російських окупантів

На військовому об'єкті у Пекіні у листопаді 2025 року відбулися китайсько-російські навчання.

За даними джерел видання, таємну військову підготовку російських військ Китаєм особисто схвалив міністр оборони Росії Андрій Білоусов. Щонайменше четверо російських і китайських генерали брали у них участь.

Співрозмовники агенції кажуть, що участь таких високопоставлених осіб у навчаннях занепокоїло Європу. Проте Пекін досі взагалі заперечує факт їхнього проведення.

Секретний документ РФ про навчання у Китаї

У таємному російському документі, з яким ознайомилося Reuters, є пряме посилання на внутрішній наказ Бєлоусова від серпня 2025 року. Згідно йому, делегація Збройних сил РФ вирушила до Китаю для участі у навчаннях на об’єктах Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Один з курсів - тритижневий семінар, присвячений радіологічному, хімічному та біологічному захисту.

У двох звітах, які має у своєму розпорядженні видання, надаються описи та фото російських військових. Вони слухали лекцію китайського інструктора, оглядали модель ядерного реактора та вивчали питання щодо хімічної та радіаційної розвідки, захисту вентиляційних систем від забруднення.