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Росія та Китай проводили таємні військові навчання, є докази - Reuters

17:04 01.07.2026 Ср
2 хв
Путін і Сі Цзіньпін поглиблюють військове співробітництво, яке ховають від світу
aimg Олена Бджола
Росія та Китай проводили таємні військові навчання, є докази - Reuters Фото: Китай і Росія проводили таємні спільні навчання (Getty Images)
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Росія та Китай таємно провели спільні навчання, пов'язані з війною в Україні. У них “засвітилися” генерали з обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таємні навчання у Китаї за участі російських окупантів

На військовому об'єкті у Пекіні у листопаді 2025 року відбулися китайсько-російські навчання.

За даними джерел видання, таємну військову підготовку російських військ Китаєм особисто схвалив міністр оборони Росії Андрій Білоусов. Щонайменше четверо російських і китайських генерали брали у них участь.

Співрозмовники агенції кажуть, що участь таких високопоставлених осіб у навчаннях занепокоїло Європу. Проте Пекін досі взагалі заперечує факт їхнього проведення.

Секретний документ РФ про навчання у Китаї

У таємному російському документі, з яким ознайомилося Reuters, є пряме посилання на внутрішній наказ Бєлоусова від серпня 2025 року. Згідно йому, делегація Збройних сил РФ вирушила до Китаю для участі у навчаннях на об’єктах Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Один з курсів - тритижневий семінар, присвячений радіологічному, хімічному та біологічному захисту.

У двох звітах, які має у своєму розпорядженні видання, надаються описи та фото російських військових. Вони слухали лекцію китайського інструктора, оглядали модель ядерного реактора та вивчали питання щодо хімічної та радіаційної розвідки, захисту вентиляційних систем від забруднення.

Цієї весни Reuters дізналося, що Китай наприкінці 2025 року таємно підготував близько 200 російських окупантів на своїй території. Деякі з них після цього повернулися воювати проти України. Згодом це підтвердили ЄС і НАТО.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявив, що ніякої таємної підготовки російських військовослужбовців у Китаї не було.

МЗС Китаю спростувало інформацію про таємну підготовку військових РФ на своїй території. Китай називає це спробою перекласти провину за війну в Україні.

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