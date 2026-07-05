Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения

Учения России и Китая

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай тайно провели совместные учения, связанные с войной в Украине. В них "засветились" генералы с обеих сторон.

Этой весной Reuters узнало, что Китай в конце 2025 года тайно подготовил около 200 российских оккупантов на своей территории. Некоторые из них после этого вернулись воевать против Украины. Впоследствии это подтвердили ЕС и НАТО.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что никакой тайной подготовки российских военнослужащих в Китае не было.

МИД Китая опроверг информацию о тайной подготовке военных РФ на своей территории. Китай называет это попыткой переложить вину за войну в Украине.