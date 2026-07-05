ua en ru
Нд, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Китай та Росія проведуть спільні військово-морські навчання

10:39 05.07.2026 Нд
2 хв
Країни також патрулюватимуть Тихий океан
aimg Тетяна Степанова
Китай та Росія проведуть спільні військово-морські навчання Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У липні Китай і Росія проведуть спільні військово-морські навчання "Морська взаємодія-2026" у Жовтому морі. Після завершення маневрів військові кораблі двох країн вирушать у спільне патрулювання Тихого океану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу Міністерства оборони Китаю.

У відомстві зазначили, що навчання пройдуть в акваторії та повітряному просторі поблизу міста Циндао.

Після завершення тренувань військові сили обох країн здійснюватимуть спільне морське патрулювання в Тихому океані.

Зазначається, що навчання "Морська взаємодія-2026" є частиною щорічного плану співробітництва між збройними силами двох країн.

У китайському Міноборони заявили, що заходи спрямовані на "реагування на виклики у сфері безпеки та сприяння підтриманню регіонального миру і стабільності".

Водночас у відомстві не надали інформації щодо точних термінів проведення навчань, а також кількості залучених військових сил і техніки.

Навчання Росії та Китаю

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія та Китай таємно провели спільні навчання, пов'язані з війною в Україні. У них "засвітилися" генерали з обох сторін.

Цієї весни Reuters дізналося, що Китай наприкінці 2025 року таємно підготував близько 200 російських окупантів на своїй території. Деякі з них після цього повернулися воювати проти України. Згодом це підтвердили ЄС і НАТО.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявив, що ніякої таємної підготовки російських військовослужбовців у Китаї не було.

МЗС Китаю спростувало інформацію про таємну підготовку військових РФ на своїй території. Китай називає це спробою перекласти провину за війну в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Китай
Новини
Путін значно перебільшив "захоплення" Костянтинівки: ISW назвало причини
Путін значно перебільшив "захоплення" Костянтинівки: ISW назвало причини
Аналітика
Штучний інтелект та "автопілот": як українські дрони обходять ворожі РЕБи
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Штучний інтелект та "автопілот": як українські дрони обходять ворожі РЕБи