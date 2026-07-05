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Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения

10:39 05.07.2026 Вс
2 мин
Страны также будут патрулировать Тихий океан
aimg Татьяна Степанова
Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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В июле Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения "Морское взаимодействие-2026" в Желтом море. После завершения маневров военные корабли двух стран отправятся в совместное патрулирование Тихого океана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Китая.

В ведомстве отметили, что учения пройдут в акватории и воздушном пространстве вблизи города Циндао.

После завершения тренировок военные силы обеих стран будут совершать совместное морское патрулирование в Тихом океане.

Отмечается, что обучение "Морское взаимодействие-2026" является частью ежегодного плана сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

В китайском Минобороны заявили, что меры направлены на "реагирование на вызовы в сфере безопасности и содействие поддержанию регионального мира и стабильности".

В то же время в ведомстве не предоставили информацию о точных сроках проведения учений, а также о количестве привлеченных военных сил и техники.

Учения России и Китая

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай тайно провели совместные учения, связанные с войной в Украине. В них "засветились" генералы с обеих сторон.

Этой весной Reuters узнало, что Китай в конце 2025 года тайно подготовил около 200 российских оккупантов на своей территории. Некоторые из них после этого вернулись воевать против Украины. Впоследствии это подтвердили ЕС и НАТО.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что никакой тайной подготовки российских военнослужащих в Китае не было.

МИД Китая опроверг информацию о тайной подготовке военных РФ на своей территории. Китай называет это попыткой переложить вину за войну в Украине.

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