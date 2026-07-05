Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В июле Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения "Морское взаимодействие-2026" в Желтом море. После завершения маневров военные корабли двух стран отправятся в совместное патрулирование Тихого океана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Китая.

В ведомстве отметили, что учения пройдут в акватории и воздушном пространстве вблизи города Циндао. После завершения тренировок военные силы обеих стран будут совершать совместное морское патрулирование в Тихом океане. Отмечается, что обучение "Морское взаимодействие-2026" является частью ежегодного плана сотрудничества между вооруженными силами двух стран. В китайском Минобороны заявили, что меры направлены на "реагирование на вызовы в сфере безопасности и содействие поддержанию регионального мира и стабильности". В то же время в ведомстве не предоставили информацию о точных сроках проведения учений, а также о количестве привлеченных военных сил и техники.