Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения
В июле Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения "Морское взаимодействие-2026" в Желтом море. После завершения маневров военные корабли двух стран отправятся в совместное патрулирование Тихого океана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Китая.
В ведомстве отметили, что учения пройдут в акватории и воздушном пространстве вблизи города Циндао.
После завершения тренировок военные силы обеих стран будут совершать совместное морское патрулирование в Тихом океане.
Отмечается, что обучение "Морское взаимодействие-2026" является частью ежегодного плана сотрудничества между вооруженными силами двух стран.
В китайском Минобороны заявили, что меры направлены на "реагирование на вызовы в сфере безопасности и содействие поддержанию регионального мира и стабильности".
В то же время в ведомстве не предоставили информацию о точных сроках проведения учений, а также о количестве привлеченных военных сил и техники.
Учения России и Китая
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай тайно провели совместные учения, связанные с войной в Украине. В них "засветились" генералы с обеих сторон.
Этой весной Reuters узнало, что Китай в конце 2025 года тайно подготовил около 200 российских оккупантов на своей территории. Некоторые из них после этого вернулись воевать против Украины. Впоследствии это подтвердили ЕС и НАТО.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что никакой тайной подготовки российских военнослужащих в Китае не было.
МИД Китая опроверг информацию о тайной подготовке военных РФ на своей территории. Китай называет это попыткой переложить вину за войну в Украине.