НАТО розкрило свій покроковий план на випадок нападу Росії, - Bild

НАТО розробило концепцію наземних бойових дій на випадок масштабного нападу Росії на країни Альянсу. Документ описує послідовність дій у разі ракетних і дронових ударів, а також наземного наступу російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Основними цілями Альянсу у такому сценарії є зупинка російського наступу та суттєве послаблення військових можливостей Росії. Йдеться про "Концепцію наземних бойових дій НАТО" (NATO Land Warfighting Concept). Її розробку очолював майор Збройних сил США Ендрю Пінгрей.

Спочатку НАТО хоче зупинити ракетні удари

За описом Bild, у разі атаки Росії на країни Балтії Москва може застосувати ракети та безпілотники, а також розпочати наземний наступ із використанням танків.

Першим завданням НАТО у такому випадку стане придушення ракетних ударів. Для цього планують використовувати винищувачі, ракети та безпілотники, які мають виводити з ладу російські ракетні комплекси.

Однією з цілей у цьому сценарії називається Калінінградська область, де Росія розмістила значну кількість зенітних і ракетних систем.

На кордоні хочуть створити "автономну зону"

Паралельно на кордонах із Росією та Білоруссю НАТО планує створити так звану "автономну зону". За задумом, вона має стати захисним бар'єром між російськими військами та силами Альянсу.

У цій зоні, згідно з концепцією, проти противника мають діяти переважно дрони та безпілотні військові транспортні засоби. Військовослужбовці НАТО безпосередньо там дислокуватися не повинні.

Якщо російські війська продовжать наступ, безпілотні системи мають використовуватися для їхнього стримування та зупинки.

Альянс планує бити по військовій логістиці Росії

Наступним етапом, за інформацією Bild, може стати ураження цілей уже на території Росії.

Йдеться передусім про військово-логістичну інфраструктуру, яка забезпечує російські війська. Серед потенційних цілей називаються аеродроми, військові заводи, мости та залізниці, якими на фронт перевозять військових і матеріальні ресурси.

Мета такого підходу - суттєво послабити російське постачання та ускладнити можливість організовувати наступні хвилі атак.

НАТО хоче залучати противників Путіна

Згідно з описом концепції, Альянс також планує спиратися на росіян, які виступають проти Володимира Путіна.

Окремим елементом плану називається створення "повітряного мосту". За його допомогою літаки мають доставляти до Росії дрони та роботизовані системи, які, зокрема, можуть використовуватися для знищення військових баз та аеродромів.

Водночас у концепції наголошується, що НАТО не ставить за мету завоювання Росії. Йдеться про те, щоб зупинити та відтіснити російські війська, які наступають, до кордонів РФ.

Путін має знати плани Альянсу

Особливістю концепції є те, що військові НАТО не вважають за необхідне тримати ці плани повністю в секреті. Логіка Альянсу полягає в тому, що стримування працює ефективніше, якщо потенційний противник знає, яку саме відповідь отримає у разі нападу на країну НАТО.

Таким чином, концепція має не лише визначати порядок дій Альянсу в разі війни, а й слугувати попередженням Росії про можливі наслідки агресії проти держав-членів НАТО.