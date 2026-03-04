Китай різко відповів на погрози Трампа покарати Іспанію через Іран

Китай відреагував на погрозу президента США Дональда Трампа припинити торгівлю з Іспанією. Пекін заявив, що "торгівля не повинна перетворюватись на інструмент тиску".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву китайського МЗС.
Речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу прокоментувала намір Трампа розірвати торговельні зв’язки з Іспанією через її відмову надати свої авіабази для завдання ударів по Ірану.
"Міжнародна торгівля не повинна перетворюватись на інструмент тиску чи зброю для політичного примусу одних країн виконувати вимоги інших", - наголосила вона.
Нагадаємо, Іспанія відмовилася підтримувати операцію США проти Ірану, тому Сполученим Штатам довелося вивозити свої літаки з іспанських баз.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла, що США вивезли з військових баз у Морон-де-ла-Фронтера (Севілья) і Рота (Кадіс) близько 12 заправних літаків KC-135, які призначалися для дозаправки винищувачів у повітрі.
Вона сказала, що угода про співпрацю зі США, яка передбачає присутність американських військ на військових базах в Іспанії, "має діяти в рамках міжнародного права". За словами Роблес, наразі відбуваються "односторонні дії без підтримки багатосторонньої організації, такої як ООН, НАТО або ЄС".
У відповідь на рішення Іспанії Трамп заявив, що наказав главі Мінфіну США Скотту Бессенту припинити всі відносини з Іспанією. Американський президент наголосив, що "Іспанія була жахливою".
РБК-Україна раніше писало, що міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив про відмову його країни підтримувати операцію США та Ізраїлю проти Ірану. Він зазначив, що односторонні військові кроки поза Статутом ООН лише посилюють "спіраль насильства" і не мають чіткої стратегічної мети.
Зазначимо, у 2025 році Іспанія відмовлялася від вимог США збільшити оборонні витрати країн НАТО до 5% ВВП. У країні заявили, що майбутнє континенту має ґрунтуватися не на мілітаризації, а на єдності та дотриманні міжнародного права.