Прем’єр Іспанії виступив проти мілітаризації Європи за сценарієм Трампа

Іспанія, Неділя 09 листопада 2025 13:34
Прем’єр Іспанії виступив проти мілітаризації Європи за сценарієм Трампа Фото: прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес різко виступив проти пропозиції збільшити оборонні витрати країн Європи до 5% ВВП, як цього вимагає президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє РБК-Україна, про це очільник іспанського уряду заявив в інтерв’ю El Pais.

Санчес наголосив, що майбутнє континенту має ґрунтуватися не на мілітаризації, а на єдності та дотриманні міжнародного права.

"Потрібно діяти дипломатично, щоб у 2035 році ми мали не Європу, озброєну до зубів, а Європу єдину, яка гарантує міжнародне право. Який світ ми хочемо залишити нашим дітям? Світ, у якому оборонні бюджети становлять 5% ВВП?" - заявив прем’єр.

Водночас Санчес визнав, що в нинішніх умовах Іспанія все ж змушена збільшити видатки на оборону та безпеку. За його словами, це крок до посилення європейської автономії у сфері оборони.

"Опозиція критикує мене за виконання зобов’язання, якого я не брав, - домовленості 2014 року щодо витрат на рівні 2% ВВП. Але я це зобов’язання виконав", - зазначив глава уряду.

Санчес підкреслив, що Іспанія залишається надійним партнером у межах НАТО.

"Розміщення іспанських збройних сил на східному фланзі Європи і, отже, для захисту Болгарії, Румунії, Литви, Естонії... , які зазнали впливу неоімперіалізму Путіна, є найкращим доказом того, що Іспанія є надійною країною з точки зору Атлантичного альянсу та з точки зору можливостей", - додав він

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що він очікує від європейських країн-членів НАТО збільшення витрат на оборону. Цільовий показник у 5% ВВП запропонував саме Вашингтон.

На тлі згоди країн Європи на такий цільовий показник очільник Пентагону Піт Хегсет уже визнав, що вони "активізувалися".

