Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Китай резко ответил на угрозы Трампа наказать Испанию из-за Ирана

18:40 04.03.2026 Ср
2 мин
Пекин подчеркнул, что торговля не должна становиться инструментом давления
aimg Валерий Ульяненко
Фото: пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин (Getty Images)

Китай отреагировал на угрозу президента США Дональда Трампа прекратить торговлю с Испанией. Пекин заявил, что "торговля не должна превращаться в инструмент давления".

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин во время брифинга прокомментировала намерение Трампа разорвать торговые связи с Испанией из-за ее отказа предоставить свои авиабазы для нанесения ударов по Ирану.

"Международная торговля не должна превращаться в инструмент давления или оружие для политического принуждения одних стран выполнять требования других", - подчеркнула она.

Что предшествовало

Напомним, Испания отказалась поддерживать операцию США против Ирана, поэтому Соединенным Штатам пришлось вывозить свои самолеты с испанских баз.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала, что США вывезли с военных баз в Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) и Рота (Кадис) около 12 заправочных самолетов KC-135, которые предназначались для дозаправки истребителей в воздухе.

Она сказала, что соглашение о сотрудничестве с США, которое предусматривает присутствие американских войск на военных базах в Испании, "должно действовать в рамках международного права". По словам Роблес, сейчас происходят "односторонние действия без поддержки многосторонней организации, такой как ООН, НАТО или ЕС".

В ответ на решение Испании Трамп заявил, что приказал главе Минфина США Скотту Бессенту прекратить все отношения с Испанией. Американский президент подчеркнул, что "Испания была ужасной".

Позиция Испании относительно Ирана

РБК-Украина ранее писало, что министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил об отказе его страны поддерживать операцию США и Израиля против Ирана. Он отметил, что односторонние военные шаги вне Устава ООН лишь усиливают "спираль насилия" и не имеют четкой стратегической цели.

Отметим, в 2025 году Испания отказывалась от требований США увеличить оборонные расходы стран НАТО до 5% ВВП. В стране заявили, что будущее континента должно основываться не на милитаризации, а на единстве и соблюдении международного права.

