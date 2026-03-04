Китай резко ответил на угрозы Трампа наказать Испанию из-за Ирана

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин во время брифинга прокомментировала намерение Трампа разорвать торговые связи с Испанией из-за ее отказа предоставить свои авиабазы для нанесения ударов по Ирану.

"Международная торговля не должна превращаться в инструмент давления или оружие для политического принуждения одних стран выполнять требования других", - подчеркнула она.

Что предшествовало

Напомним, Испания отказалась поддерживать операцию США против Ирана, поэтому Соединенным Штатам пришлось вывозить свои самолеты с испанских баз.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала, что США вывезли с военных баз в Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) и Рота (Кадис) около 12 заправочных самолетов KC-135, которые предназначались для дозаправки истребителей в воздухе.

Она сказала, что соглашение о сотрудничестве с США, которое предусматривает присутствие американских войск на военных базах в Испании, "должно действовать в рамках международного права". По словам Роблес, сейчас происходят "односторонние действия без поддержки многосторонней организации, такой как ООН, НАТО или ЕС".

В ответ на решение Испании Трамп заявил, что приказал главе Минфина США Скотту Бессенту прекратить все отношения с Испанией. Американский президент подчеркнул, что "Испания была ужасной".