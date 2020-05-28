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Китай принял скандальный закон о нацбезопасности Гонконга

Новости » В мире     28.05.2020 - 13:30
Китай принял скандальный закон о нацбезопасности Гонконга
Фото: протест в Гонконге (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Закон может положить конец автономии Гонконга

Парламент Китай принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга. Документ, в частности, запрещает проводить на территории региона антиправительственные демонстрации и призывы за отделение от Китая, а также позволит создать КНР собственную службу правопорядка.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что данный законопроект не будет приниматься отдельно властями Гонконга, а сразу вступит в силу после утверждения высшим руководством Китая.

При этом демонстранты в Гонконге опасаются, что данный закон может положить конец автономии региона.

Отметим, в Гонконге массовые протесты продолжаются с весны 2019 года. Тогда демонстранты вышли на акции протеста в связи с принятием китайским правительством законопроекта, позволяющего экстрадицию людей из Гонконга в Китай.

В конце апреля протесты в Гонконге продолжились, несмотря на карантин.

Ранее РБК-Украина писало, что власти Китая планируют внедрить закон о нацбезопасности Гонконга воли гонконгских протестующих.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может ввести "мощные" санкции против Китая, если Гонконг потеряет высокую степень автономии.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КитайГонконгЗакон
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