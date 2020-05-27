ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп анонсировал "мощные" санкции против Китая из-за Гонконга

Новости » Политика     27.05.2020 - 09:34
Трамп анонсировал "мощные" санкции против Китая из-за Гонконга
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/lestudio1)

Китай планирует ввести ответственность за участие в протестах для жителей Гонконга

Президент США Дональд Трамп заявил, что представит через несколько дней "мощный" ответ на действия Китая, направленные на ограничение прав и свободы жителей Гонконга. Ранее парламент Китая внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий ответственность за участие в мятежах, сепаратизм и измену.

Об этом сообщает Reuters.

В ответ на вопрос относительно возможных санкций по отношению к Китаю со стороны США, Трамп заявил: "Сейчас мы работаем над определенными вещами. Я думаю, вам это будет очень интересным. Я сделаю заявление об этом в течение нескольких ближайших дней".

Отмечается, что после того, как в Китае был вынесен на рассмотрение данный законопроект, в Гонконге возобновились протесты. По данным полиции, в ходе демонстраций были задержаны как минимум 16 человек в возрасте от 14 до 40 лет.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен выступил с заявлением, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против Китая, если Гонконг будет лишен высокой степени автономии.

Напомним, протесты в Гонконге вспыхнули 24 мая из-за намерения Китая изменить закон о национальной безопасности города.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КитайДональд ТрампГонконгСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь