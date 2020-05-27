Трамп анонсировал "мощные" санкции против Китая из-за Гонконга

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/lestudio1)

Китай планирует ввести ответственность за участие в протестах для жителей Гонконга

Президент США Дональд Трамп заявил, что представит через несколько дней "мощный" ответ на действия Китая, направленные на ограничение прав и свободы жителей Гонконга. Ранее парламент Китая внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий ответственность за участие в мятежах, сепаратизм и измену.

Об этом сообщает Reuters.

В ответ на вопрос относительно возможных санкций по отношению к Китаю со стороны США, Трамп заявил: "Сейчас мы работаем над определенными вещами. Я думаю, вам это будет очень интересным. Я сделаю заявление об этом в течение нескольких ближайших дней".

Отмечается, что после того, как в Китае был вынесен на рассмотрение данный законопроект, в Гонконге возобновились протесты. По данным полиции, в ходе демонстраций были задержаны как минимум 16 человек в возрасте от 14 до 40 лет.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен выступил с заявлением, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против Китая, если Гонконг будет лишен высокой степени автономии.

Напомним, протесты в Гонконге вспыхнули 24 мая из-за намерения Китая изменить закон о национальной безопасности города.

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Автор: Игорь Литвиненко