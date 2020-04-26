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В Гонконге, несмотря на карантин, возобновились акции протеста

Новости » Политика     26.04.2020 - 21:22
В Гонконге, несмотря на карантин, возобновились акции протеста
Иллюстративное фото (twitter.com/soshk_hker)

Карантин в Гонконге будет продолжаться еще как минимум до 7 мая

Сегодня, 26 апреля, в Гонконге, несмотря на карантинные ограничения через коронавирус, возобновились антиправительственные акции протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным агентства, в одном из торговых центров Гонконга собрались несколько сотен демонстрантов, чтобы выразить протест администрации региона и правительству Китая. Это первая акция с начала вспышки коронавируса.

Отмечается, что акция проходит, несмотря на карантинные ограничения, которые продлятся минимум до 7 мая. Ограничительные меры включают запрет на массовые мероприятия, но позволительно собираться вчетвером. Чтобы не нарушать карантин, протестующие собираются маленькими группами и придерживаются дистанции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине полиция задержала более 100 человек, которые протестовали против карантинных ограничений. Возле театра Фольксбюне недалеко от центра города протестовали около 1000 демонстрантов.

Также РБК-Украина писало, что в Херсонской области сегодня около 250 фермеров перекрыли автодорогу в знак протеста против закрытия рынков в рамках карантина. На месте происшествия находилось большое количество правоохранителей, но они не предпринимали никаких мер.

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