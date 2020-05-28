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Китай ухвалив скандальний закон про нацбезпеку Гонконгу

Новини » В світі     28.05.2020 - 13:30
Китай ухвалив скандальний закон про нацбезпеку Гонконгу
Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Закон може покласти кінець автономії Гонконгу

Парламент Китай ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу. Документ, зокрема, забороняє проводити на території регіону антиурядові демонстрації і заклики за відокремлення від Китаю, а також дозволить створити КНР власну службу правопорядку.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що даний законопроект не буде прийматися окремо владою Гонконгу, а відразу набере чинності після затвердження вищим керівництвом Китаю.

При цьому демонстранти в Гонконзі побоюються, що цей закон може покласти кінець автономії регіону.

Відзначимо, в Гонконзі масові протести тривають з весни 2019 року. Тоді демонстранти вийшли на акції протесту у зв'язку з прийняттям урядом законопроекту, що дозволяє екстрадицію людей з Гонконгу до Китаю.

В кінці квітня протести в Гонконзі продовжилися, незважаючи на карантин.

Раніше РБК-Україна писало, що влада Китаю планує впровадити закон про нацбезпеки Гонконгу волі гонконгських протестувальників.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що Америка може ввести "потужні" санкції проти Китаю, якщо Гонконг втратить високу ступінь автономії.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КитайГонконгЗакон
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