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Китай примет новый закон о нацбезопасности Гонконга против воли протестующих

Новости » Политика     22.05.2020 - 10:01
Китай примет новый закон о нацбезопасности Гонконга против воли протестующих
Фото: протест в Гонконге (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Закон сразу вступит в силу на территории Гонконга

В Китае на ежегодных Всекитайских собраниях народных представителей рассмотрят закон о национальной безопасности Гонконга. Его внедрят против воли гонконгских протестующих.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, согласно новому закону о национальной безопасности, в Гонконге запретят антиправительственные призывы, призывы к отделению от Китая и государственную измену. При этом власть не будет принимать его отдельно, таким образом он сразу вступит в силу на территории Гонконга.

Как отмечается, такое решение Пекин принял после того, как увидел, что местные власти Гонконга неспособны самостоятельно ввести похожие меры. Всекитайское собрание и раньше имело полномочия до принудительного внедрения законов на территории автономии, но воздерживались от этого.

Напомним, в Гонконге, несмотря на карантинные ограничения из-за коронавируса, возобновились антиправительственные акции протеста. Несколько сотен демонстрантов собрались, чтобы выразить протест администрации региона и правительства Китая. Чтобы не нарушать карантин, протестующие собирались маленькими группами.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныКитайЗакон
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