Китай построит двойника ракеты Илона Маска

В Китае начали разрабатывать возвращаемую двухступенчатую систему запуска. Двойник Starship сможет нести до 20 тонн полезной нагрузки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SpaceNews.
Инициатором проекта выступил президент Китайского исследовательского института ракетной техники Ван Сяоцзюнь.
Известно, что первая ступень будет приземляться вертикально, а спуск второй будет обеспечен крыльями.
"Мы проводим изыскания в области пилотируемой системы запуска на жидком метане и кислороде", — заявил Ван Сяоцзюнь.
За словами инициатора проекта, ракета сможет доставлять до 20 тонн на низкую околоземную орбиту. В то же время, ракета Илона Маска Starship сможет подымать до 100 тонн.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европа потратит 6,8 млрд евро на постройку спутниковой системы, как у SpaceX, а миллиардер Джаред Айзекман приобрел три пилотируемых запуска у компании.