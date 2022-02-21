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Китай построит двойника ракеты Илона Маска

Автор: Сергей Пышкин

В Китае начали разрабатывать возвращаемую двухступенчатую систему запуска. Двойник Starship сможет нести до 20 тонн полезной нагрузки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SpaceNews.

Инициатором проекта выступил президент Китайского исследовательского института ракетной техники Ван Сяоцзюнь.

Известно, что первая ступень будет приземляться вертикально, а спуск второй будет обеспечен крыльями.

"Мы проводим изыскания в области пилотируемой системы запуска на жидком метане и кислороде", — заявил Ван Сяоцзюнь.

За словами инициатора проекта, ракета сможет доставлять до 20 тонн на низкую околоземную орбиту. В то же время, ракета Илона Маска Starship сможет подымать до 100 тонн.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европа потратит 6,8 млрд евро на постройку спутниковой системы, как у SpaceX, а миллиардер Джаред Айзекман приобрел три пилотируемых запуска у компании.

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