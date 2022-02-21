RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай побудує двійника ракети Ілона Маска

Автор: Сергій Пишкін

У Китаї почали розробляти двоступеневу систему запуску. Двійник Starship зможе нести до 20 тонн корисного навантаження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на SpaceNews.

Ініціатором проєкту виступив президент китайського дослідницького інституту ракетної техніки Ван Сяоцзюнь.

Відомо, що перший ступінь буде приземлятися вертикально, а спуск другого буде забезпечений крилами.

"Ми проводимо дослідження в області пілотованої системи запуску на рідкому метані і кисні", — заявив Ван Сяоцзюнь.

За словами ініціатора проєкту, ракета зможе доставляти до 20 тонн на низьку навколоземну орбіту. Водночас ракета Ілона Маска Starship зможе підіймати до 100 тонн.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європа витратить 6,8 млрд євро на будівництво супутникової системи, як у SpaceX, а мільярдер Джаред Айзекман придбав три пілотованих запуски у компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайИлон Маск