Китай посилюватиме партнерство з Північною Кореєю, - Сі Цзіньпін

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай зміцнюватиме стратегічні комунікації та поглиблюватиме співпрацю з Північною Кореєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.
Сі Цзіньпін надіслав вітальне посланні лідеру КНДР Кім Чен Ину з нагоди 77-ї річниці заснування його країни.
"Китай і КНДР – традиційні та дружні сусіди, яких пов'язують одні й ті ж гори та річки. Послідовною та незмінною стратегічною політикою китайської партії та уряду є успішний захист, зміцнення та розвиток відносин між Китаєм та КНДР", - ідеться у вітальному листі.
У своєму посланні Сі Цзіньпін згадав візит Кім Чен Ина до Пекіна 3 вересня і його участь у заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та у Другій світовій війні. Тоді вони спільно представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки.
"Китайська сторона готова об'єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР та соціалістичної справи двох країн шляхом посилення стратегічних комунікацій, активних візитів та тісної співпраці з КНДР, тим самим роблячи більший внесок у мир і розвиток у регіоні та решті світу", - зазначив лідер КНР.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, 3 вересня у Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя перемоги Китаю у війні з Японією та у Другій світовій війні. На заході показали новітню техніку і зброю армії КНР.
Крім лідера КНР Сі Цзіньпіна на параді були присутні, зокрема, російський диктатор Володимир Путін і глава КНДР Кім Чен Ин.
Під час параду Сі Цзіньпін та Володимир Путін обговорили тему людського довголіття та можливість жити до 150 років. Їхню розмову зафіксував "гарячий мікрофон".
Однак невдовзі після цього у китайській соцмережі Weibo зацензурували пошук за запитом "150 років".