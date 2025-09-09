Китай будет усиливать партнерство с Северной Кореей, - Си Цзиньпин

Си Цзиньпин направил поздравительное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 77-й годовщины основания его страны.

"Китай и КНДР - традиционные и дружественные соседи, которых связывают одни и те же горы и реки. Последовательной и неизменной стратегической политикой китайской партии и правительства является успешная защита, укрепление и развитие отношений между Китаем и КНДР", - говорится в приветственном письме.

В своем послании Си Цзиньпин вспомнил визит Ким Чен Ына в Пекин 3 сентября и его участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Второй мировой войне. Тогда они совместно представили план развития отношений между двумя странами на следующие годы.

"Китайская сторона готова объединить усилия в продвижении дружбы между Китаем и КНДР и социалистического дела двух стран путем усиления стратегических коммуникаций, активных визитов и тесного сотрудничества с КНДР, тем самым делая больший вклад в мир и развитие в регионе и остальном мире", - отметил лидер КНР.