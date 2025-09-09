Китай будет усиливать партнерство с Северной Кореей, - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет укреплять стратегические коммуникации и углублять сотрудничество с Северной Кореей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.
Си Цзиньпин направил поздравительное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 77-й годовщины основания его страны.
"Китай и КНДР - традиционные и дружественные соседи, которых связывают одни и те же горы и реки. Последовательной и неизменной стратегической политикой китайской партии и правительства является успешная защита, укрепление и развитие отношений между Китаем и КНДР", - говорится в приветственном письме.
В своем послании Си Цзиньпин вспомнил визит Ким Чен Ына в Пекин 3 сентября и его участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Второй мировой войне. Тогда они совместно представили план развития отношений между двумя странами на следующие годы.
"Китайская сторона готова объединить усилия в продвижении дружбы между Китаем и КНДР и социалистического дела двух стран путем усиления стратегических коммуникаций, активных визитов и тесного сотрудничества с КНДР, тем самым делая больший вклад в мир и развитие в регионе и остальном мире", - отметил лидер КНР.
Как ранее сообщало РБК-Украина, 3 сентября в Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия победы Китая в войне с Японией и во Второй мировой войне. На мероприятии показали новейшую технику и оружие армии КНР.
Кроме лидера КНР Си Цзиньпина на параде присутствовали, в частности, российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.
Во время парада Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудили тему человеческого долголетия и возможность жить до 150 лет. Их разговор зафиксировал "горячий микрофон".
Однако вскоре после этого в китайской соцсети Weibo зацензурировали поиск по запросу "150 лет".