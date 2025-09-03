Хочуть жити вічно? ЗМІ оприлюднили уривок розмови Путіна та Сі Цзіньпіна
Російський диктатор Володимир Путін та китайський керівник Сі Цзіньпін обговорювали можливість довголіття - вони не проти жити до 150 років. Проте незрозуміло, наскільки серйозною була ця розмова між ними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що розмова велася між Сі та Путіним за участі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. При цьому мікрофон нібито був вимкнений, проте зафіксував фрази всіх трьох керівників режимів. Текст озвучував перекладач - при цьому розмова, теоретично, повинна була залишатися "за кадром".
"Раніше до 70 років доживали рідко, а зараз в 70 ти ще дитина", - заявив Сі, коли всі троє йшли через ворота Тяньаньмень у Пекіні, щоб бути присутніми на військовому параді з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни.
У відповідь Путін сказав, що з розвитком технологій з'явиться можливість заміняти людські органи на нові. В перспективі - це крок до безсмертя.
"З розвитком біотехнологій людські органи можна буде безперервно пересаджувати, і люди зможуть жити дедалі молодше і навіть досягати безсмертя", - додав він.
Вочевидь, Кім теж взяв участь у розмові, оскільки окремий перекладач озвучував корейською мовою фрази про довге життя та трансплантацію органів. На це Сі Цзіньпін відповів, що є шанс прожити значно довше життя.
"За прогнозами, у цьому столітті є шанс дожити до 150 років", - сказав він.
Видання зазначає, що момент із розмовою дуже сильно вибивається з ретельно зрежисованої події, що стосується влади Китаю. Пекін завжди жорстко контролює інформацію та ніколи не робить нічого просто так: випадки, коли якісь ситуації дійсно були справді випадковими, можна перерахувати на пальцях.
До того ж усі три лідери, додає видання, мають проблему з віком та проблеми зі здоров'ям. У двох із них - Путіна та Сі - немає офіційних наступників на посаді голови держави, що змушує їх далі концентрувати владу у своїх руках.
"72-річний Сі скасував обмеження президентських термінів і, можливо, балотуватиметься на четвертий термін на посаді керівника Китаю у 2027 році, тоді як Путін, якому також 72 роки, змінив закони своєї країни, щоб дозволити йому правити Росією довше. 41-річний Кім взяв свою дочку до Пекіна, що посилило чутки про те, що він готує її як наступницю", - сказано у повідомленні.
Візит Путіна до Китаю
Нагадаємо, 31 серпня Путін прибув до Китаю з чотириденним візитом. На полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) Путін заявив, що війну проти України почала не Росія і вона триватиме, доки не буде "усунуто першопричини".
2 вересня Путін і Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні. Однак заяв про Україну за підсумками зустрічі не було.
3 вересня Путін приїхав на військовий парад у Пекіні з нагоди святкування 80-річчя перемоги у війні опору Китаю японським загарбникам та у Другій світовій війні.