У Китаї соцмережа обмежила пошук "150 років" після розмови Сі Цзіньпіна та Путіна

Четвер 04 вересня 2025 14:14
У Китаї соцмережа обмежила пошук "150 років" після розмови Сі Цзіньпіна та Путіна Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Після розмови лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна про життя до 150 років у китайській соцмережі Weibo зацензурували пошук за запитом "150 років".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як пише видання, після події пошукові запити про "150 років" були цензуровані на Weibo, популярній соціальній мережі в Китаї.

Водночас пости про життя до цього віку різко зросли на інших китайських платформах соціальних мереж у середу та четвер після гарячої розмови лідерів Китаю та РФ в мікрофоні.

Одна з компаній навіть використала популярність теми для просування своїх медичних послуг.

Ідея дожити до 150 років згадувалася в останні роки китайськими державними ЗМІ, які спекулювали на досягненнях в охороні здоров'я та технологіях.

Що передувало

Під час військового параду в Пекіні лідери Китаю Сі Цзіньпін та РФ Володимир Путін обговорили тему людського довголіття та можливість жити до 150 років. Їхню розмову зафіксував "гарячий мікрофон".

Сі Цзіньпін зазначив, що колись люди рідко доживали до 70 років, а сьогодні цей вік вважається лише "дитинством".

У відповідь Путін заявив, що сучасні технології та трансплантація органів можуть дозволити людям жити довше, виглядати молодшими і навіть наблизитися до "безсмертя".

Китайський лідер додав, що деякі експерти прогнозують тривалість життя до 150 років у цьому столітті.

