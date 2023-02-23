Китай поки не надавав зброю Росії, але й не закрив це питання, - Пентагон

Вона зазначила, що США ще не бачили, що Китай надає летальну допомогу Росії для ведення війни проти України. При цьому КНР не знімало питання щодо надання допомоги з розгляду.

Заступниця прес-секретаря Пентагону додала: якщо Китай надасть зброю країні-агресору, будуть наслідки.

Нагадаємо, Китай заперечує наміри постачати озброєння Росії.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Пекін про серйозні наслідки у разі передачі зброї Росії.

Наразі Адміністрація президента США вирішує, чи оприлюднити розвіддані, відповідно до яких Китай зважує аргументи за і проти постачання зброї РФ.

Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив: якщо Китай об’єднається з Росією, може початися світова війна.

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