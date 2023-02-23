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Китай пока не предоставлял оружие России, но и не закрыл этот вопрос, - Пентагон

Фото: заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

США не фиксируют передачу Китаем вооружения для нужд России. Однако Пекин еще не снял вопрос о предоставлении летальной помощи с рассмотрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на зампресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх.

Она отметила, что США еще не видели, что Китай оказывает летальную помощь России для ведения войны против Украины. При этом КНР не снимал вопрос о предоставлении помощи с рассмотрения.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона добавила: если Китай предоставит оружие стране-агрессору, будут последствия.

Напомним, Китай отрицает намерения поставлять вооружение России.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о серьезных последствиях в случае передачи оружия России.

Администрация президента США решает, обнародовать ли разведданные, согласно которым Китай взвешивает аргументы за и против поставки оружия РФ.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский отметил: если Китай объединится с Россией, может начаться мировая война.

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