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Китай подтвердил почти 500 случаев заболевания новым коронавирусом

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 14:27
Китай подтвердил почти 500 случаев заболевания новым коронавирусом
Иллюстративное фото (jyllands-posten dk)

В результате пневмонии в Китае уже погибли девять человек

Государственный комитет по делам здравоохранения Китая подтвердил 473 случая заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Жэньминь жибао".

Заместитель главы Государственного комитета по делам здравоохранения Ли Бинь заявил, что в результате заражения пневмонией погибли девять человек. При этом он добавил, что во вторник, 21 января, были подтверждены еще 149 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку нового вируса. По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Более 400 человек в 13 китайских провинциях заражены новым коронавирусом.

Кроме того, в Соединенных Штатах подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса. Пациента, который ранее ездил в город Ухань, был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник днем.

Сегодня, 22 января, пройдет экстренное заседание комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

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