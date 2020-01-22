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Лондонский аэропорт введет особые зоны для пассажиров из-за китайского вируса

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 13:56
Лондонский аэропорт введет особые зоны для пассажиров из-за китайского вируса
Иллюстративное фото (facebook.comHeathrowAirport)

Особые меры примут для рейсов из китайского Уханя

Лондонский аэропорт Хитроу введет отдельные зоны для пассажиров, путешествующих из регионов, пострадавших в результате вспышки нового коронавируса в Китае. Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, передает Reuters.

По его словам, новые меры будут применены лишь к рейсам из китайского города Ухань в Хитроу.

"Это необходимо для того, чтобы при прибытии рейсов непосредственно в Хитроу люди могли попасть в отдельную зону", - заявил Шэппс.

Хитроу является самым загруженным аэропортом Европы. Ежедневно он принимает более 200 тысяч пассажиров. В среду, 22 января, из Китая в Хитроу прибывает 17 рейсов.

Также Шэппс отметил, что орган здравоохранения Великобритании планирует повысить риск для населения Британии с очень низкого до низкого.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку нового вируса. По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Более 400 человек в 13 китайских провинциях заражены новым коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения Украины официально сообщило Государственной пограничной службе, лабораторным центрам Минздрава по стране и чиновникам в области здравоохранения о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендации ВОЗ по этому поводу.

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