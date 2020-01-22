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Китай підтвердив майже 500 випадків захворювання новим коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 14:27
Китай підтвердив майже 500 випадків захворювання новим коронавірусом
Ілюстративне фото (jyllands-posten dk)

В результаті пневмонії в Китаї вже загинули дев'ять осіб

Державний комітет у справах охорони здоров'я Китаю підтвердив 473 випадку захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Женьмінь жибао".

Заступник голови Державного комітету у справах охорони здоров'я Чи Бінь заявив, що в результаті зараження пневмонією загинули дев'ять осіб. При цьому він додав, що у вівторок, 21 січня, були підтверджені ще 149 випадків захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, в грудні в китайському місті Ухань зафіксували спалах нового вірусу. Станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Понад 400 осіб в 13 китайських провінціях заражені новим коронавірусом.

Крім того, в Сполучених Штатах підтвердили перший випадок захворювання новим різновидом коронавіруса. Пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено в понеділок вдень.

Сьогодні, 22 січня, пройде екстрене засідання комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який отримує поширення в Китаї. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародної надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

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