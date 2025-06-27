Китай підтвердив торгову угоду зі США та розкрив деталі

Сполучені Штати та Китай підписали нову торгівельну угоду. У міністерстві торгівлі КНР це підтвердили та повідомили подробиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
Зазначається, що Китай і Сполучені Штати погодили рамки реалізації домовленостей, які мають зменшити торгівельно-економічну напругу між двома країнами. Переговори відбулися 9-10 червня в Лондоні, де робочі групи двох країн досягли принципового порозуміння щодо втілення рішень, раніше узгоджених лідерами Китаю та США.
У Пекіні наголошують, що це також стало продовженням Женевських торгово-економічних консультацій, які пройшли в травні.
Після переговорів команди двох країн продовжили обмін інформацією, підготували спільний проєкт і вже отримали схвалення лідерів обох держав.
Згідно з погодженими рамками:
Хоча повних деталей домовленостей не оприлюднено, йдеться, ймовірно, про відновлення постачання рідкісноземельних мінералів до США та скасування американської заборони на експорт передових чипів для штучного інтелекту до КНР.
"Сподіваємося, що Сполучені Штати та Китай знайдуть спільну мову та відповідно до досягнутих домовленостей продовжать використовувати механізм торгово-економічних консультацій для зменшення непорозумінь між двома сторонами, зміцнення співпраці та спільного сприяння стабільному розвитку китайсько-американських економічних і торгівельних відносин", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон підписав нову торгівельну угоду з Китаєм та планує укласти аналогічний договір з Індією. Водночас американський лідер не розкрив змісту угоди.
Після цього міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що угода була підписана два дні тому та формалізує домовленості між Пекіном і Вашингтоном, яких було досягнуто на переговорах у Женеві та Лондоні.
На початку квітня адміністрація Дональда Трампа запровадила імпортні мита на товари з більшості країн, які мають торгівельні відносини зі США. Ставки залежали від товару й коливалися від 10% до 49%.
Втім, вже 9 квітня президент призупинив дію цих мит на три місяці, щоб дати можливість провести окремі переговори з кожною країною та укласти двосторонні торгівельні угоди.
Найгостріший конфлікт виник між США та Китаєм: обидві країни у відповідь кілька разів підвищували мита одна для одної, доки не дійшли до рекордних 145% з боку США і 125% з боку Китаю.
У процесі домовленостей, Пекін скасував певні обмеження на експорт рідкоземельних металів.
Крім того, Китай погодився на експорт рідкоземельних мінералів і магнітів до США.
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