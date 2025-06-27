Китай підтвердив торгову угоду зі США та розкрив деталі

Зазначається, що Китай і Сполучені Штати погодили рамки реалізації домовленостей, які мають зменшити торгівельно-економічну напругу між двома країнами. Переговори відбулися 9-10 червня в Лондоні, де робочі групи двох країн досягли принципового порозуміння щодо втілення рішень, раніше узгоджених лідерами Китаю та США.

У Пекіні наголошують, що це також стало продовженням Женевських торгово-економічних консультацій, які пройшли в травні.

Після переговорів команди двох країн продовжили обмін інформацією, підготували спільний проєкт і вже отримали схвалення лідерів обох держав.

Згідно з погодженими рамками:

Китай скоротить терміни розгляду заявок на експорт товарів, що підпадають під експортний контроль, до США.

США скасують частину обмежувальних заходів, запроваджених проти Китаю.

Хоча повних деталей домовленостей не оприлюднено, йдеться, ймовірно, про відновлення постачання рідкісноземельних мінералів до США та скасування американської заборони на експорт передових чипів для штучного інтелекту до КНР.

"Сподіваємося, що Сполучені Штати та Китай знайдуть спільну мову та відповідно до досягнутих домовленостей продовжать використовувати механізм торгово-економічних консультацій для зменшення непорозумінь між двома сторонами, зміцнення співпраці та спільного сприяння стабільному розвитку китайсько-американських економічних і торгівельних відносин", - йдеться у повідомленні.