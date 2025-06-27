Китай подтвердил торговую сделку с США и раскрыл детали

Соединенные Штаты и Китай подписали новое торговое соглашение. В министерстве торговли КНР это подтвердили и сообщили подробности.
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Отмечается, что Китай и Соединенные Штаты согласовали рамки реализации договоренностей, которые должны уменьшить торгово-экономическое напряжение между двумя странами. Переговоры состоялись 9-10 июня в Лондоне, где рабочие группы двух стран достигли принципиального взаимопонимания по воплощению решений, ранее согласованных лидерами Китая и США.
В Пекине отмечают, что это также стало продолжением Женевских торгово-экономических консультаций, которые прошли в мае.
После переговоров команды двух стран продолжили обмен информацией, подготовили совместный проект и уже получили одобрение лидеров обоих государств.
Согласно согласованным рамкам:
Хотя полные детали договоренностей не обнародованы, речь идет, вероятно, о возобновлении поставок редкоземельных минералов в США и отмене американского запрета на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта в КНР.
"Надеемся, что Соединенные Штаты и Китай найдут общий язык и в соответствии с достигнутыми договоренностями продолжат использовать механизм торгово-экономических консультаций для уменьшения недоразумений между двумя сторонами, укрепления сотрудничества и совместного содействия стабильному развитию китайско-американских экономических и торговых отношений", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон подписал новое торговое соглашение с Китаем и планирует заключить аналогичный договор с Индией. В то же время американский лидер не раскрыл содержания соглашения.
После этого министр торговли США Говард Лутник заявил, что соглашение было подписано два дня назад и формализует договоренности между Пекином и Вашингтоном, которые были достигнуты на переговорах в Женеве и Лондоне.
В начале апреля администрация Дональда Трампа ввела импортные пошлины на товары из большинства стран, имеющих торговые отношения с США. Ставки зависели от товара и колебались от 10% до 49%.
Впрочем, уже 9 апреля президент приостановил действие этих пошлин на три месяца, чтобы дать возможность провести отдельные переговоры с каждой страной и заключить двусторонние торговые соглашения.
Самый острый конфликт возник между США и Китаем: обе страны в ответ несколько раз повышали пошлины друг для друга, пока не дошли до рекордных 145% со стороны США и 125% со стороны Китая.
В процессе договоренностей, Пекин отменил определенные ограничения на экспорт редкоземельных металлов.
Кроме того, Китай согласился на экспорт редкоземельных минералов и магнитов в США.
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