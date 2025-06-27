Китай подтвердил торговую сделку с США и раскрыл детали

Отмечается, что Китай и Соединенные Штаты согласовали рамки реализации договоренностей, которые должны уменьшить торгово-экономическое напряжение между двумя странами. Переговоры состоялись 9-10 июня в Лондоне, где рабочие группы двух стран достигли принципиального взаимопонимания по воплощению решений, ранее согласованных лидерами Китая и США.

В Пекине отмечают, что это также стало продолжением Женевских торгово-экономических консультаций, которые прошли в мае.

После переговоров команды двух стран продолжили обмен информацией, подготовили совместный проект и уже получили одобрение лидеров обоих государств.

Согласно согласованным рамкам:

Китай сократит сроки рассмотрения заявок на экспорт товаров, подпадающих под экспортный контроль, в США.

США отменят часть ограничительных мер, введенных против Китая.

Хотя полные детали договоренностей не обнародованы, речь идет, вероятно, о возобновлении поставок редкоземельных минералов в США и отмене американского запрета на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта в КНР.

"Надеемся, что Соединенные Штаты и Китай найдут общий язык и в соответствии с достигнутыми договоренностями продолжат использовать механизм торгово-экономических консультаций для уменьшения недоразумений между двумя сторонами, укрепления сотрудничества и совместного содействия стабильному развитию китайско-американских экономических и торговых отношений", - говорится в сообщении.