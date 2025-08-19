Китай відреагував на зустріч у Білому домі та зробив заяву щодо України

Китай виступає "за мирне політичне вирішення конфлікту в Україні" та підтримує міжнародні ініціативи для досягнення стабільного миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС КНР Мао Нін, яку цитує Global Times.

За її словами, після зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського та європейських лідерів, у Китаї підтримали всі зусилля для встановлення стійкого миру.

"Китай завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом вирішення "української кризи" (так у КНР називають російську війну проти України - ред.). Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - повідомила Мао Нін.

Вона також додала, що позиція Китаю з цього питання є "послідовною та чіткою".