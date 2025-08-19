Китай збільшив закупівлі російської нафти після зниження імпорту Індією

На тлі санкцій США Китай став ключовим покупцем російської нафти. Індія ж скоротила імпорт майже втричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Китайські нафтопереробники збільшили закупівлі російської нафти Urals, скориставшись падінням імпорту з боку Індії. За даними Kpler, у серпні поставки Urals до Китаю досягли майже 75 тисяч барелів на добу. Це вдвічі вище середнього рівня з початку року.

Водночас експорт до Індії знизився до 400 тисяч барелів на добу проти 1,18 млн раніше. Експерти зазначають, що НПЗ Китаю перебувають у вигіднішому становищі для закупівель російської нафти порівняно з індійськими компаніями.



Тиск США і реакція країн

США посилили торговий тиск на Індію, запровадивши додаткові мита на імпорт індійських товарів. Президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не стане поки що підвищувати тарифи на Китай, посилаючись на прогрес у переговорах із Володимиром Путіним.

Різні підходи до Індії та Китаю відкрили китайським компаніям можливість активно закуповувати російську нафту. Водночас у Білому домі назвали закупівлі Індією "опортуністичними та руйнівними".

Нафтові поставки і ціни

За даними Energy Aspects, китайські НПЗ уже придбали від 10 до 15 партій Urals на жовтень і листопад, що вище звичайних обсягів. При цьому ціна на сорт зберігає премію в 1 долар до Brent, що робить його конкурентним.

Наразі біля берегів Китаю перебувають два танкери з російською нафтою, чекаючи розвантаження. Йдеться про судна Georgy Maslov і Zenith, кожне з яких здатне перевозити близько мільйона барелів.

Індія втрачає позиції

Індійські переробники поки залишаються осторонь і не поспішають збільшувати закупівлі. Експерти вважають, що надлишок російських обсягів може призвести до нових знижок для пошуку покупців.

За словами аналітиків, без китайських закупівель Росія могла б зіткнутися з падінням цін на Urals. Таким чином, саме Китай стає головним чинником стабілізації російського експорту.

Вплив на ринок

Незважаючи на дипломатичні зусилля США щодо завершення війни в Україні, глобальний ринок нафти і газу навряд чи сильно зміниться. Санкції та переорієнтація поставок уже кардинально змінили енергетику, а Європа майже відмовилася від російських ресурсів.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, 2025 року пропозиція нафти перевищить попит на 1,76 млн барелів на добу, а 2026 року - вже на 3 млн. Це знижує вплив будь-яких короткострокових коливань, пов'язаних із поставками Росії.