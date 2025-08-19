Китай отреагировал на встречу в Белом доме и сделал заявление по Украине
Китай выступает "за мирное политическое решение конфликта в Украине" и поддерживает международные инициативы для достижения стабильного мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин, которое публикует Global Times.
По ее словами, после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и европейских лидеров, в Китае поддержали все усилия для установления устойчивого мира.
"Китай всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом решения "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины - ред.). Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", - сообщила Мао Нин.
Она также добавила, что позиция Китая по этому вопросу является "последовательной и четкой".
Почему это важно
По информации СМИ, во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом 15 августа российский диктатор Владимир Путин "не исключил" предоставления для Украины определенных гарантий безопасности. При этом он отдельно упомянул Китай среди государств, которые, по его мнению, могли бы присоединиться к этому процессу.
В то же время стоит напомнить, что еще в начале августа Дональд Трамп предупреждал: Вашингтон рассматривает вариант новых тарифов не только против Индии, но и в отношении любых стран, которые продолжают закупать российскую нефть. В этом контексте он прямо назвал Китай среди потенциальных целей американских ограничительных мер.
Тем временем китайские нефтеперерабатывающие компании нарастили объемы закупок российской нефти Urals, воспользовавшись резким сокращением импорта со стороны Индии. По данным аналитической компании Kpler, в августе поставки этого сорта нефти в КНР достигли около 75 тысяч баррелей в сутки - это вдвое превышает средний показатель с начала года.
Зато индийский импорт Urals резко просел: с более 1,18 млн баррелей в сутки он упал до примерно 400 тысяч. Аналитики объясняют эту тенденцию тем, что китайские НПЗ имеют более выгодные условия для приобретения российского сырья по сравнению с индийскими компаниями, что позволяет Пекину перехватывать часть поставок.