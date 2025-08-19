Китай отреагировал на встречу в Белом доме и сделал заявление по Украине

Китай выступает "за мирное политическое решение конфликта в Украине" и поддерживает международные инициативы для достижения стабильного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин, которое публикует Global Times.

По ее словами, после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и европейских лидеров, в Китае поддержали все усилия для установления устойчивого мира. "Китай всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом решения "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины - ред.). Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", - сообщила Мао Нин. Она также добавила, что позиция Китая по этому вопросу является "последовательной и четкой".