Китай офіційно підтвердив дати візиту Трампа до Пекіна

Державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай скористатися візитом міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі до Пекіна, аби прямо донести до Тегерана: продовження блокування Ормузької протоки призведе до глобальної ізоляції Ірану. Рубіо наголосив, що такі дії шкодять і китайській економіці.

Раніше візит, попередньо запланований на травень, відклали через військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, що розпочалася наприкінці лютого.