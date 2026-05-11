Китай официально подтвердил даты визита Трампа в Пекин

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай воспользоваться визитом министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Пекин, чтобы прямо донести до Тегерана: продолжение блокирования Ормузского пролива приведет к глобальной изоляции Ирана. Рубио отметил, что такие действия вредят и китайской экономике.

Ранее визит, предварительно запланированный на май, отложили из-за военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся в конце февраля.