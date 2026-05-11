Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Китай официально подтвердил даты визита Трампа в Пекин

05:57 11.05.2026 Пн
1 мин
Трамп едет к Си Цзиньпину уже на этой неделе
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин (Getty Images)

МИД Китая официально подтвердил: президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в КНР 13-15 мая по приглашению Си Цзиньпина.

Что известно

Визит продлится три дня - с 13 по 15 мая. Официальное подтверждение со стороны Пекина поступило утром 11 мая. Ранее Белый дом сообщал, что открытая церемония и переговоры состоятся в четверг, а визит завершится в пятницу.

Главные темы переговоров - иранская война, покупка Китаем иранской нефти, торговые отношения и редкоземельные металлы.

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай воспользоваться визитом министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Пекин, чтобы прямо донести до Тегерана: продолжение блокирования Ормузского пролива приведет к глобальной изоляции Ирана. Рубио отметил, что такие действия вредят и китайской экономике.

Ранее визит, предварительно запланированный на май, отложили из-за военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся в конце февраля.

