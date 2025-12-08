Китай назвав відносини з Індією та РФ ключовими для глобальної стабільності

Коментуючи візит російського диктатора Володимира Путіна до Індії наприкінці минулого тижня речник КНР сказав, що "Китай, Індія та Росія є великими економіками, що розвиваються, і важливими учасниками Глобального Півдня".

"Підтримання добросусідських відносин між цими трьома країнами не тільки відповідає інтересам їх народів, а й сприяє миру, стабільності та процвітанню як у регіоні, так і в усьому світі", - заявив дипломат.

Він також наголосив на готовності Пекіна продовжувати нормалізацію діалогу з Нью-Делі та працювати з Індією у стратегічній, довгостроковій перспективі для стійкого розвитку відносин.