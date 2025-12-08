Китай назвал отношения с Индией и РФ ключевыми для глобальной стабильности

Комментируя визит российского диктатора Владимира Путина в Индию в конце прошлой недели, спикер КНР сказал, что "Китай, Индия и Россия являются крупными развивающимися экономиками и важными участниками Глобального Юга".

"Поддержание добрососедских отношений между этими тремя странами не только отвечает интересам их народов, но и способствует миру, стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире", - заявил дипломат.

Он также подчеркнул готовность Пекина продолжать нормализацию диалога с Нью-Дели и работать с Индией в стратегической, долгосрочной перспективе для устойчивого развития отношений.