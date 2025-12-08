RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Китай назвал отношения с Индией и РФ ключевыми для глобальной стабильности

Фото: Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Пекине заявили, что поддержка добрососедских отношений между Китаем, Индией и Россией отвечает интересам народов этих стран и способствует миру и стабильности в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министерства иностранных дел КНР Го Цзякуня.

Комментируя визит российского диктатора Владимира Путина в Индию в конце прошлой недели, спикер КНР сказал, что "Китай, Индия и Россия являются крупными развивающимися экономиками и важными участниками Глобального Юга".

"Поддержание добрососедских отношений между этими тремя странами не только отвечает интересам их народов, но и способствует миру, стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире", - заявил дипломат.

Он также подчеркнул готовность Пекина продолжать нормализацию диалога с Нью-Дели и работать с Индией в стратегической, долгосрочной перспективе для устойчивого развития отношений.

 

Что предшествовало

4 декабря российский диктатор Владимир Путин прибыл в Индию с первым государственным визитом после начала войны в Украине. Премьер Нарендра Моди лично встретил его на красной дорожке аэропорта Нью-Дели.

Моди заявил, что его страна не является "нейтральной стороной в вопросе войны РФ против Украины. Она на стороне мира".

Отношения РФ и Китая

Китай официально позиционирует себя нейтральным в войне России против Украины, но в то же время продолжает тесное сотрудничество с Москвой.

В августе лидер Китая Си Цзиньпин объявил о планах вместе с Россией изменить международный порядок.

Между тем СМИ писали, что некоторые китайские компании поставляют в РФ товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружения.

В частности, Китай стал ключевым поставщиком для российской армии, и есть предположение о передаче летального оружия.

Reuters добавил, что китайские боевые двигатели скрыто переправляют в Россию под видом "промышленных холодильных установок", обходя западные санкции.

Российская ФедерацияКитайИндия