"Індія не нейтральна": Моді заявив Путіну, що його країна на боці миру

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що його країна не є нейтральною стороною у питанні війни РФ проти України. Вона на боці миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today .

"Індія не є нейтральною. В Індії є сторона, і це - сторона миру", - сказав Моді.

Він додав, що Нью-Делі підтримує "всі зусилля заради миру та стоїть пліч-о-пліч з усіма цими зусиллями".

Також Моді назвав Росію "справжнім другом Індії" і зазначив, що від початку війни вони з Путіним постійно ведуть переговори.

"Час від часу ви також, як справжній друг, тримали нас в курсі всього. Я вважаю, що довіра - це велика сила... Благополуччя народів лежить на шляху миру. Разом ми поведемо світ цим шляхом", - сказав індійський прем'єр Путіну.

Своєю чергою російський диктатор подякував Моді за "особисту увагу до українського питання" та заявив, що "тривають переговори зі США для можливого мирного врегулювання".