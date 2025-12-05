ua en ru
"Індія не нейтральна": Моді заявив Путіну, що його країна на боці миру

П'ятниця 05 грудня 2025 12:30
"Індія не нейтральна": Моді заявив Путіну, що його країна на боці миру Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що його країна не є нейтральною стороною у питанні війни РФ проти України. Вона на боці миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today.

"Індія не є нейтральною. В Індії є сторона, і це - сторона миру", - сказав Моді.

Він додав, що Нью-Делі підтримує "всі зусилля заради миру та стоїть пліч-о-пліч з усіма цими зусиллями".

Також Моді назвав Росію "справжнім другом Індії" і зазначив, що від початку війни вони з Путіним постійно ведуть переговори.

"Час від часу ви також, як справжній друг, тримали нас в курсі всього. Я вважаю, що довіра - це велика сила... Благополуччя народів лежить на шляху миру. Разом ми поведемо світ цим шляхом", - сказав індійський прем'єр Путіну.

Своєю чергою російський диктатор подякував Моді за "особисту увагу до українського питання" та заявив, що "тривають переговори зі США для можливого мирного врегулювання".

Співпраця Росії та Індії

Нагадаємо, Індія зазнала економічних та торгових втрат через співпрацю з Росією, особливо в контексті війни Росії проти України та санкційного тиску США та ЄС.

Так, через тісні відносини з Росією США у 2025 році підвищили мита на більшість індійських товарів до 50%, включно з "додатковими" тарифами, пов’язаними з покупками російських енергоносіїв та озброєння. Це негативно вплинуло на індійських виробників, які орієнтуються на американський ринок.

Саме тому у грудні 2025 року Індія планує скоротити експорт російської нафти до найнижчого рівня за останні три роки.

Раніше РБК-Україна писало про те, що індійський енергетичний гігант Reliance Industries з 20 листопада повністю припинив імпорт російської нафти.

Натомість індійська корпорація Reliance Industries придбала мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу і США після введення американських санкцій проти двох російських виробників.

Окрім того, ЗМІ повідомляли, що Індія збирається обговорити купівлю російських винищувачів і систем протиракетної оборони під час візиту російського диктатора Володимира Путіна.

Також відомо, що Індія на 10 років візьме в оренду у Росії атомний ударний підводний човен. Сума угоди становитиме 2 мільярди доларів.

