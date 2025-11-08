Китай може скористатися хаосом у США для нападу на Тайвань у 2026 році, - Bild

За даними BILD, азійські розвідки перехопили інформацію, яка свідчить про те, що Пекін може розпочати напад на острів у разі внутрішніх заворушень у США після проміжних виборів 3 листопада 2026 року.

Розвідувальні служби зазначають, що Китай передбачає можливу внутрішньополітичну напруженість у США, яка може включати навіть застосування військових сил адміністрацією президента США Дональда Трампа у разі оскарження результатів виборів.

Експерти вважають, що у такому сценарії Пекін може скористатися відволіканням уваги США та розпочати скоординовану атаку з повітря та моря, щоб покласти край незалежності Тайваню після 76 років існування.

Експерт з безпеки Мей-Брітт Штумбаум з Інституту Спіра попереджає, що Китай активно переозброюється, модифікуючи цивільні пороми для військових цілей і плануючи побудувати понад 70 великих поромів до кінця 2026 року.

За її словами, Пекін розглядає військове вторгнення як крайній варіант у разі, якщо мирне возз’єднання Тайваню стане неможливим.

Представник Тайваню в Німеччині Клемент Гу зазначив, що на фоні загрози з боку Китаю Тайвань вітає підтримку інших держав, зокрема США та Німеччини.

Зауважимо, що нещодавно дев’ять країн направили військові кораблі через Тайванську протоку на знак солідарності.