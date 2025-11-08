Китай може скористатися хаосом у США для нападу на Тайвань у 2026 році, - Bild

Західні розвідувальні служби попереджають, що Китай може вторгнутися на Тайвань уже в листопаді 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За даними BILD, азійські розвідки перехопили інформацію, яка свідчить про те, що Пекін може розпочати напад на острів у разі внутрішніх заворушень у США після проміжних виборів 3 листопада 2026 року.
Розвідувальні служби зазначають, що Китай передбачає можливу внутрішньополітичну напруженість у США, яка може включати навіть застосування військових сил адміністрацією президента США Дональда Трампа у разі оскарження результатів виборів.
Експерти вважають, що у такому сценарії Пекін може скористатися відволіканням уваги США та розпочати скоординовану атаку з повітря та моря, щоб покласти край незалежності Тайваню після 76 років існування.
Експерт з безпеки Мей-Брітт Штумбаум з Інституту Спіра попереджає, що Китай активно переозброюється, модифікуючи цивільні пороми для військових цілей і плануючи побудувати понад 70 великих поромів до кінця 2026 року.
За її словами, Пекін розглядає військове вторгнення як крайній варіант у разі, якщо мирне возз’єднання Тайваню стане неможливим.
Представник Тайваню в Німеччині Клемент Гу зазначив, що на фоні загрози з боку Китаю Тайвань вітає підтримку інших держав, зокрема США та Німеччини.
Зауважимо, що нещодавно дев’ять країн направили військові кораблі через Тайванську протоку на знак солідарності.
Нагадаємо, що перед жовтневою зустріччю Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна речник управління у справах Тайваню Китаю Пен Цін'ень заявив, що Пекін не виключає застосування сили проти острова, водночас висловлюючи готовність до "мирного возз’єднання" за моделлю "одна країна, дві системи".
Варто зазначити, що Китай уже багато років вважає Тайвань своєю частиною та називає його уряд "сепаратистським". Історично на острові з 1949 року укріпилися залишки антикомуністичного Гоміньдану, які програли громадянську війну Мао Цзедуну.
Натомість влада Тайбея наполягає, що Тайвань є суверенною державою з власними політичною та економічною системою.
Народно-визвольна армія КНР регулярно проводить масштабні навчання в районі Тайванської протоки, відпрацьовуючи сценарії блокади острова та можливого вторгнення.
Варто додати, що на думку Трампа, Сі Цзіньпін розуміє наслідки нападу Китаю на Тайвань.