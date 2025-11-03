Китай знає про наслідки у разі нападу на Тайвань, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНР Сі Цзіньпін розуміє наслідки нападу Китаю на Тайвань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
У відповідь на запитання журналістки, чи накаже Трамп американським військам захищати Тайвань у разі нападу Китаю, президент США відповів:
"Ви дізнаєтесь, якщо це станеться".
Журналістка нагадала слова Трампа про те, що Сі Цзіньпін не наважиться на військові дії проти Тайваню, поки він перебуває при владі.
"Вчора це питання навіть не обговорювалося. Він ніколи не порушував його. Люди були трохи здивовані цим. Він ніколи не порушував його, бо він розуміє це", - наголосив Трамп.
Але розповісти докладніше він фактично відмовився.
"Я не можу розкривати свої секрети. Я не хочу бути одним із тих хлопців, які точно розповідають, що станеться, якщо щось трапиться. Але вони розуміють, що станеться. І він відкрито казав, і його люди відкрито казали на зустрічах: "Ми ніколи нічого не робитимемо, поки Трамп є президентом", бо вони знають про наслідки", - зазначив він.
Конфлікт між Китаєм і Тайванем
Перед зустріччю Дональда Трампа і Сі Дзіньпіна у жовтні речник Управління у справах Тайваню Китаю Пен Цін'ень заявив: Китай не виключає застосування сили проти Тайваню, при цьому Пекін готовий до "мирного возз'єднання" за моделлю "одна країна, дві системи".
Багато років Китай вважає Тайвань частиною своєї території та називає його уряд "сепаратистським". У 1949 році на Тайвані укріпилися залишки антикомуністичного Гоміньдану, які програли громадянську війну Мао Цзедуну.
Натомість Тайбей стверджує, що він є суверенною державою з власною політичною та економічною системою.
Народно-визвольна армія КНР регулярно проводить масштабні навчання в районі Тайванської протоки, відпрацьовуючи сценарії блокади острова та можливого вторгнення.