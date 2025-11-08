RU

Китай может воспользоваться хаосом в США для нападения на Тайвань в 2026 году, - Bild

Фото: Китай якобы готовит атаку на Тайвань (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Западные разведывательные службы предупреждают, что Китай может вторгнуться на Тайвань уже в ноябре 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным BILD, азиатские разведки перехватили информацию, свидетельствующую о том, что Пекин может начать нападение на остров в случае внутренних беспорядков в США после промежуточных выборов 3 ноября 2026 года.

Разведывательные службы отмечают, что Китай предусматривает возможную внутриполитическую напряженность в США, которая может включать даже применение военных сил администрацией президента США Дональда Трампа в случае обжалования результатов выборов.

Эксперты считают, что в таком сценарии Пекин может воспользоваться отвлечением внимания США и начать скоординированную атаку с воздуха и моря, чтобы положить конец независимости Тайваня после 76 лет существования.

Эксперт по безопасности Мэй-Бритт Штумбаум из Института Спира предупреждает, что Китай активно перевооружается, модифицируя гражданские паромы для военных целей и планируя построить более 70 больших паромов до конца 2026 года.

По ее словам, Пекин рассматривает военное вторжение как крайний вариант в случае, если мирное воссоединение Тайваня станет невозможным.

Представитель Тайваня в Германии Клемент Гу отметил, что на фоне угрозы со стороны Китая Тайвань приветствует поддержку других государств, в частности США и Германии.

Заметим, что недавно девять стран направили военные корабли через Тайваньский пролив в знак солидарности.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Напомним, что перед октябрьской встречей Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина представитель управления по делам Тайваня Китая Пэн Цинъэнь заявил, что Пекин не исключает применения силы против острова, одновременно выражая готовность к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы".

Стоит отметить, что Китай уже много лет считает Тайвань своей частью и называет его правительство "сепаратистским". Исторически на острове с 1949 года укрепились остатки антикоммунистического Гоминьдана, которые проиграли гражданскую войну Мао Цзэдуну.

Зато власти Тайбэя настаивают, что Тайвань является суверенным государством с собственными политической и экономической системой.

Народно-освободительная армия КНР регулярно проводит масштабные учения в районе Тайваньского пролива, отрабатывая сценарии блокады острова и возможного вторжения.

Стоит добавить, что по мнению Трампа, Си Цзиньпин понимает последствия нападения Китая на Тайвань.

