Китай у листопаді купив російського золота на майже мільярд доларів

Китай у листопаді купив рекордну кількість золота у Росії. Російський режим продав Пекіну дорогоцінного металу на 961 млн доларів (818,6 млн євро), що стало рекордним обсягом продажу за останні роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Deutsche Welle.
Видання, посилаючись на офіційні заяви російської пропаганди та відкриті джерела, пише, що в жовтні Росія продала Китаю золота трохи менше - на 930 млн доларів (792,2 млн євро).
Загалом за 11 місяців 2025 року Китай купив російського золота на 1,9 млрд доларів, або ж 1,6 млрд євро. Це означає, що протягом січня-вересня 2025 року Китай купив золота у Росії тільки на 9 млн доларів. Переважна більшість золота була продана саме у жовтні та листопаді.
Для порівняння, за цей же період 2024 року золото до Китаю взагалі не продавали. А загалом за 2024 рік Росія продала Китаю золота всього лише на 223 млн доларів (189,9 млн євро).
При цьому реальні обсяги купівлі російського золота Китаєм можуть перевищувати офіційні щонайменше у 10 разів. Наприклад, видання Bloomberg оцінило експорт дорогоцінних металів з РФ до Китаю за першу половину 2025 року в мільярд доларів. Скільки з цього припадає на золото - невідомо.
Загалом експорт дорогоцінних металів з РФ до Китаю подвоївся за рік. Китай охоче купує осійське золото, оскільки на нього існує високий внутрішній попит. За даними аналітиків, офіційно Китай вказав, що у січні-вересні 2025 року купив нібито лише 23,95 тонни золота. Однак реальні цифри становлять щонайменше 250 тонн, серед яких вагома частка саме російського золота.
Зазначимо, за даними української розвідки, зараз російська влада продовжує збільшувати фінансування війни проти України, навіть зі значним перевищенням закладеного бюджету. Велику роль тут грає Китай: за словами ексрадника президента з економічних питань Олега Устенка, у разі підтримки Китаю, Росія зможе фінансувати війну ще два роки.
При цьому ще у вересні президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка перебуває в жахливому стані. Але експерти сходяться на тому, що навіть проблеми в економіці не змусять російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
