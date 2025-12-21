Издание, ссылаясь на официальные заявления российской пропаганды и открытые источники, пишет, что в октябре Россия продала Китаю золота чуть меньше - на 930 млн долларов (792,2 млн евро).

Всего за 11 месяцев 2025 года Китай купил российского золота на 1,9 млрд долларов, или 1,6 млрд евро. Это означает, что в течение января-сентября 2025 года Китай купил золота у России только на 9 млн долларов. Подавляющее большинство золота было продано именно в октябре и ноябре.

Для сравнения, за этот же период 2024 года золото в Китай вообще не продавали. А в целом за 2024 год Россия продала Китаю золота всего лишь на 223 млн долларов (189,9 млн евро).

При этом реальные объемы покупки российского золота Китаем могут превышать официальные как минимум в 10 раз. Например, издание Bloomberg оценило экспорт драгоценных металлов из РФ в Китай за первую половину 2025 года в миллиард долларов. Сколько из этого приходится на золото - неизвестно.

В целом экспорт драгоценных металлов из РФ в Китай удвоился за год. Китай охотно покупает российское золото, поскольку на него существует высокий внутренний спрос. По данным аналитиков, официально Китай указал, что в январе-сентябре 2025 года купил якобы только 23,95 тонны золота. Однако реальные цифры составляют не менее 250 тонн, среди которых весомая доля именно российского золота.