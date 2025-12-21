Китай в ноябре купил российского золота на почти миллиард долларов

Китай в ноябре купил рекордное количество золота у России. Российский режим продал Пекину драгоценного металла на 961 млн долларов (818,6 млн евро), что стало рекордным объемом продаж за последние годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Deutsche Welle.
Издание, ссылаясь на официальные заявления российской пропаганды и открытые источники, пишет, что в октябре Россия продала Китаю золота чуть меньше - на 930 млн долларов (792,2 млн евро).
Всего за 11 месяцев 2025 года Китай купил российского золота на 1,9 млрд долларов, или 1,6 млрд евро. Это означает, что в течение января-сентября 2025 года Китай купил золота у России только на 9 млн долларов. Подавляющее большинство золота было продано именно в октябре и ноябре.
Для сравнения, за этот же период 2024 года золото в Китай вообще не продавали. А в целом за 2024 год Россия продала Китаю золота всего лишь на 223 млн долларов (189,9 млн евро).
При этом реальные объемы покупки российского золота Китаем могут превышать официальные как минимум в 10 раз. Например, издание Bloomberg оценило экспорт драгоценных металлов из РФ в Китай за первую половину 2025 года в миллиард долларов. Сколько из этого приходится на золото - неизвестно.
В целом экспорт драгоценных металлов из РФ в Китай удвоился за год. Китай охотно покупает российское золото, поскольку на него существует высокий внутренний спрос. По данным аналитиков, официально Китай указал, что в январе-сентябре 2025 года купил якобы только 23,95 тонны золота. Однако реальные цифры составляют не менее 250 тонн, среди которых весомая доля именно российского золота.
Отметим, по данным украинской разведки, сейчас российские власти продолжают увеличивать финансирование войны против Украины, даже со значительным превышением заложенного бюджета. Большую роль здесь играет Китай: по словам экс-советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, в случае поддержки Китая, Россия сможет финансировать войну еще два года.
При этом еще в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика находится в ужасном состоянии. Но эксперты сходятся на том, что даже проблемы в экономике не заставят российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
