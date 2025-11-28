ua en ru
Скільки років війни проти України може витримати економіка РФ? Оцінка експерта

Росія, П'ятниця 28 листопада 2025 17:42
UA EN RU
Фото: Російська економіка має обмежений запас міцності (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

З підтримкою Китаю, Росія зможе фінансувати війну проти України ще два роки на сьогоднішньому рівні інтенсивності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ексрадника президента з економічних питань Олега Устенка, який опублікований у статті "Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву".

"Протягом 24 місяців вони зможуть так (з підтримкою з боку Китаю - ред.) функціонувати", - вважає експерт.

Якщо статус-кво буде змінений і Китай почне скорочувати купівлю російської нафти, тоді цей термін часу може бути звужений до 12 місяців, але навіть у такому випадку їх економіка не впаде, додає Устенко.

Вже є сигнали того, що Пекін буде зменшувати купівлю російської нафти, яка йде морським шляхом. Трубопровідну російську нафту Китай продовжить отримувати, говорить Устенко та наводить оцінку, що зменшення морських поставок позбавить Росію щонайменше 10 млрд доларів в рік.

В Росії розуміють, що при нинішньому стані речей, умовно, через два роки у них вже не буде таких можливостей для наступальних операцій, тому вони зацікавлені встигнути по максимуму за цей період і будуть збільшувати рівень агресії, прогнозує Устенко.

Нагадаймо, російська економіка продовжує втрачати позиції на тлі затяжної війни проти України та дії міжнародних санкцій. Ключові галузі демонструють спад, а банківський сектор готується до можливої державної підтримки, аби уникнути колапсу.

На початку вересня глава "Сбербанку" Герман Греф визнав, що у другому кварталі 2025 року економічне зростання в Росії фактично зупинилося.

24 листопада агентство Reuters опублікувало прогноз, що за підсумками листопада доходи російського бюджету від нафти та газу можуть скоротитися приблизно на 35% порівняно з листопадом минулого року.

