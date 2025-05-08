Китай і Росія "за мир в Україні", але проти США: нова заява Пекіна й Кремля про війну

Москва і Пекін висловилися за мирне врегулювання війни в Україні, але водночас жорстко розкритикували Сполучені Штати Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "РИА Новости".
Сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпінь та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у Москві. За її результатами було опубліковано спільну заяву, яка стосувалась війни в Україні та впливу США.
"Сторони підтримують усі зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні", - сказано у заяві.
При цьому Путін і Сі вважають, що для довгострокового врегулювання війни потрібно "усунути її першопричини".
Вони також підтвердили намір "нарощувати взаємодію та ущільнювати координацію" проти курсу США, який назвали "подвійним стримуванням" Росії і Китаю.
"Сторони рішуче виступають проти насадження третім країнам у різних регіонах світу ворожих підходів до Росії та Китаю, а також проти дискредитації російсько-китайської взаємодії", - йдеться у спільній заяві.
Про деталі зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіня - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Незважаючи на стабільні торговельні зв’язки між Росією та Китаєм, офіційна позиція Пекіну неодноразово заперечувала будь-яке постачання зброї жодній із сторін конфлікту, стверджуючи, що Китай не бере участі у війні Росії проти України.
Проте накопичено численні докази, які свідчать про те, що Китай сприяє обходу західних санкцій на користь Кремля, що своєю чергою підтримує його військові операції. У вересні 2024 року з’явилися дані про те, що китайські компанії таємно постачають зброю до Росії, що може свідчити про суттєву ескалацію участі Пекіну у війні проти України.
8 квітня цього року президент України Володимир Зеленський повідомив про захоплення двох китайських громадян, які воювали на боці Росії. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "з'ясовує ситуацію" в Україні, а Зеленський згадав про понад 150 китайців, які брали участь у бойових діях на стороні РФ. Згодом РБК-Україна опублікувала документи, які свідчать про активну участь китайських військових у складі російської армії, хоча представник МЗС КНР Лінь Цзянь запевнив, що ця інформація є неправдивою.
ТПосол Китаю в Україні Ма Шенкунь відвідав МЗС України справ через нещодавно виявлені факти участі громадян КНР у війні на боці РФ, та залучення китайських компаній до виробництва озброєння на території країни-агресора.
23 квітня у Пекіні відреагували на виклик посла Китаю в Україні "на килим" до МЗС за допомогу Росії у війні. Китай назвав такі звинувачення "безпідставними"
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