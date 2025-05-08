Про що Сі Цзіньпін говорив з Путіним: деталі зустрічі в Москві

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь та російський диктатор Володимир Путін зустрілися у Москві. Вони зробили низку заяв, обмінявшись комплементарними фразами.

Що сказали один одному Путін та Сі Цзіньпін - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Всього переговори Путіна та Сі Цзіньпіна тривали 3,5 години. В ЗМІ з'явилася інформація з публічної частини їх зустрічі, під час якої сторони обмінялися заявами.

Що сказав Путін

Російський диктатор, якого цитують прокремлівські ЗМІ, подякував Сі Цзіньпіну за те що той приїхав до Москви, аби "розділити з Росією" святкування так званого "Дня перемоги". Він назвав лідера Китаю "дорогим другом".

Путін заявив, що розрахунок китайських військових на параді в Москві, мовляв, буде найбільшим за чисельністю з іноземних військових.

"Наскільки мені відомо, це найбільший за чисельністю з іноземних військових контингентів", - сказав він.

За словами диктатора, російський та китайський уряди "працюють над реалізацією масиву двосторонніх домовленостей". Очільник Кремля стверджує, що Пекін і Москва розвивають зв’язки "на благо народів обох країн" і "не проти когось".

У своїй традиційній манері Путін почав повторювати слова про "непросту геополітичну ситуацію" та "глобальну невизначеність". Глава Кремля, який майже перебуває в міжнародній ізоляції, сподівається отримати від Китаю подальший розвиток співпраці.

"Хотів би висловити впевненість, що наша багатопланова співпраця й надалі динамічно розвиватиметься на благо народів наших країн", - сказав Путін.

Чим відповів Сі Цзіньпінь

Китайський лідер натомість назвав Путіна "старим другом" і сказав, що "радий" відвідати Москву. Сі Цзіньпінь заявив, що його країна співпрацюватиме з Росією, щоб "виконати особливі обов'язки світових держав".

Більше того, він додав, що Пекін готовий співпрацювати з Москвою для так званого "сприяння рівноправній, упорядкованій, багатополярній та інклюзивній економічній глобалізації".

Він додав, що сторони також "рішуче захищатимуть" права та інтереси "переважної більшості країн, що розвиваються".

Що відомо про візит лідера Китаю до Москви

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін вчора ввечері прилетів до Москви на запрошення Кремля для "святкування" так званого "Дня перемоги" на параді на Червоній площі.